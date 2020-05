Ιστορικό χαμηλό στην Bundesliga, ημίχρονο με ένα φάουλ!

Φαντάζει… αδύνατο αλλά στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα σε Πάντερμπορν και Ντόρτμουντ, καταγράφηκε μόλις ένα φάουλ!

Δεν είναι έκπληξη φυσικά το ότι αυτό αποτελεί… ιστορικό χαμηλό για την Bundesliga, τουλάχιστον από τη σεζόν 2004/05, από την οποία υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία.

Πάντως δεν αποκλείεται η εν λόγω «επίδοση» να αποτελεί και παγκόσμιο ρεκόρ!

Το μοναδικό φάουλ του ημιχρόνου το έκανε παίκτης της Ντόρμουντ και συγκεκριμένα ο Τόμας Ντιλέινι, στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης.

1 – There was only one foul in the first half between Paderborn and Dortmund (Delaney, 27th minute) – negative Bundesliga record since the start of detailed data collection (2004-05). Peace. #SCPBVB pic.twitter.com/ZNa4q2Hxqt

— OptaFranz (@OptaFranz) May 31, 2020