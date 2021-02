Ιστορική «απειλή» για Μέσι και Ρονάλντο!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έχει ουσιαστικά αποχαιρετήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τον διασυρμό από την Παρί Σεν Ζερμέν μέσα στο «Καμπ Νόου».

Πολλές περισσότερες πιθανότητες για να συνεχίσει έχει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους, η οποία όμως προβλημάτισε πολύ στην ήττα από την Πόρτο και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ανατροπή – πρόκριση.

Για την ιστορία, εκείνη την σεζόν στα προημιτελικά έφτασαν Λίβερπουλ (η τελική νικήτρια, χάρη στο «θαύμα της Κωνσταντινούπολης»), Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ, Λυών, Αϊντχόφεν, Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου, με την Μπάρτσα του (πολύ νεαρού τότε) Μέσι να αποκλείεται από την Τσέλσι (εκτός αποστολής και στα δύο ματς) και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Κριστιάνο να μένει έξω από την Μίλαν.

The last time neither Lionel Messi’s or Cristiano Ronaldo’s team appeared in the Champions League quarter-finals was the 2004-05 season.

◉ Barcelona 1-4 PSG

◉ FC Porto 2-1 Juventus

Will they make it? #UCL pic.twitter.com/8zMpBWCbiw

