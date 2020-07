«Ήρωας» στο φινάλε της πρεμιέρας με χατ-τρικ από τρεις κεφαλιές ο Φελαϊνί! – ΒΙΝΤΕΟ

Απίθανα πράγματα έκανε ο Μαρουάν Φελαϊνί στην πρεμιέρα της Shandong Lundeng στο νέο πρωτάθλημα της κινεζικής Super League!

Ο Βέλγος μέσος που έπαιξε για μια εξαετία στη Γιουνάιτεντ πριν πάει στην Ασία και ο οποίος ανέρρωσε από τον κορωνοϊό, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην ανατροπή της ομάδας του επί της Dalian Pro, φέρνοντας «τούμπα» το παιχνίδι με χατ-τρικ.

Και να ‘ταν μόνο αυτό; Τα τρία γκολ που σκόραρε ο Φελαϊνί ήταν σε διάστημα επτά λεπτών (79′ – 86’) και ήταν όλα με κεφαλιές!

Δείτε τα στο βίντεο…

Flying Belgian! Fellaini headed a hat trick in 7 minutes to help the team reverse the win. pic.twitter.com/h2BJLtuMHK

— John Zhao (@uoDlWsVtlwWJZpF) July 26, 2020