Ηγετικό μήνυμα Ντε Βινσέντι: «Θα πεθάνουμε στο γήπεδο, κάτι αλλάζει, πιστέψτε»

Ηγετικό μήνυμα από τον Τόμας Ντε Βινσέντι την επομένη της πρόκρισης-θρίλερ επί της Ζρίνσκι στα πέναλτι και της πρόκρισης στα πλέι οφ του Europa League.

Αναφερόμενος στον καθοριστικό αγώνα της επόμενης Πέμπτης (1/10, 20:00) απέναντι στη Σλόβαν Λίμπερετς, ο Αργεντινός τον χαρακτηρίζει τελικό και καλεί τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ να υποστηρίξει την ομάδα με θετική ενέργεια, προσθέτοντας πως θα πεθάνουν στο γήπεδο για να τον κάνουν περήφανο.

Η ανάρτηση του Ντε Βινσέντι:

«Τώρα είναι ένας τελικός για εμάς, τώρα πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ, χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, την καλή σας ενέργεια, καλά vibes και θα πεθάνουμε στο γήπεδο για να σας κάνουμε περήφανους… κάτι αλλάζει στην ομάδα, πιστέψτε σε εμάς. Σας χρειαζόμαστε μαζί μας!»

Now is a final for us, now we need to be more United as ever, we need your support, your good energy, good vibes and we will die in the pitch to make u proud.. something change in the team, believe in us! We need u together! #APOEL #EuropaLeague #OneStepMore #Family 🇨🇾🇦🇷🇬🇷

— Tomás De Vincenti (@TomasDevi) September 25, 2020