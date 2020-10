«Η ‘στραβομάρα’ σας διέπει όταν βλέπετε το σήμα του δολαρίου – Μαζί τα φάγατε»

Μακροσκελή ανακοίνωση με την οποία σχολιάζουν την υπόθεση «Cyprus Papers» εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα, ζητώντας άμεσες παραιτήσεις και θίγοντας και το θέμα της κάρτας φιλάθλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή τον διεθνή εξευτελισμό που βιώνει η πατρίδα μας τα τελευταία 24ωρα, ως αποτέλεσμα των αποκαλύψεων του Al Jazeera, αναφορικά με το νέο ΣΚΑΝΔΑΛΟ των χρυσών διαβατηρίων που εκδόθησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα περιθώρια έχουν στενέψει και οφείλουμε ως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΜΕΣΟΥ να λάβουμε θέση ως οργανωμένο οπαδικό σύνολο που αποτελεί και εκπροσωπεί μέρος της κοινωνίας καθώς για ακόμη μία φορά βγάλατε το προσωπείο και βλέπουμε το πραγματικό σας ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ πρόσωπο.

Ναι εμείς θα σας τα πούμε, οι περιθωριακοί οργανωμένοι οπαδοί που τόσο μάχιμα προσπαθείτε εδώ και χρόνια να εξοστρακίσετε από την κοινωνία. Εμείς οι δαχτυλοδειχνούμενοι που με τόσο ζήλο στήσατε ολόκληρο σύστημα για να τους απομονώσετε χωρίς καμιά λογική όσον αφορά την λειτουργικότητα ή την αποτελεσματικότητα των όσων εφαρμόσατε με το έτσι και το θέλω αδειάζοντας τα γήπεδα.

Ο κυπριακός αθλητισμός και κυρίως το ποδόσφαιρο βρομάνε χρόνια από την ασυδοσία και την διαφθορά, χορτάσαμε από κόκκινους φακέλους, νομοσχέδια του …, ύποπτα καφεδάκια παραγόντων, συναλλαγές και …… με κάθε πιθανή δικαιολογία και πάνω από όλα μια αστυνομία που καθαρίζει πάντα για πάρτη της εξουσίας με την άριστη κάλυψη των γεγονότων από τα μμε. Ο κόσμος φωνάζει για δεκαετίες και η πιο συγχρονισμένη επιχείρηση που κάνατε τόσα χρόνια ήταν να “φατε” τους οπαδούς με κολάζ ενεργειών που θυμίζουν απολυταρχικά καθεστώτα.

Σαν να λύσατε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε κοινωνία και αθλητισμό και το μόνο που έμεινε ήταν να σωπάσουν τα τύμπανα, να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο σαν να πηγαίνει εκκλησία και να μην κυματίζει ούτε σημαιάκι. Ανέκαθεν η πρακτική σας είναι να αποπροσανατολίζετε τον κόσμο με κάθε τρόπο και έτσι όπως δρα το σύστημα στον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, ακόμα πιο βρομισμένα δρα στην πολιτική ζωή του τόπου, άλλωστε ο αθλητισμός πάντα ήταν καθρέφτης της κοινωνίας.

Εμείς μετά από όλο τον πόλεμο που ήδη γίνεται πολυετής, είμαστε ακόμα εδώ να σας τα λέμε, δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να λυτρωθούμε και να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Στα πάνω και στα κάτω μας παραμένουμε η ΘΥΡΑ ΕΝΑ με ότι αυτό συνεπάγεται, παραμένοντας το πιο αγνό κομμάτι της κερκίδας και ας είμαστε κλειδωμένοι έξω από το φυσικό μας χώρο. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοινωνική απειλή όσο μας αντιμετωπίζεται έτσι αφού το είδος κοινωνίας που αντιπροσωπεύετε είναι σάπιο και βρομισμένο. Θα εξακολουθήσουμε να σας ξεμπροστιάζουμε για γνωστά και άγνωστα σκάνδαλα. Θα είμαστε εδώ να σας πολεμάμε επί καθημερινής βάσεως με κάθε τρόπο μέχρι τα παιδιά μας να ζήσουν όσα εμείς βιώσαμε τόσα χρόνια στα τσιμέντα.

Επί καθημερινής βάσεως “κύριοι” κυβερνώντες αποδεικνύετε περίτρανα στον “άμοιρο” (εσείς μας φέρατε εδώ) τούτο λαό την ανικανότητά σας να κυβερνάτε και την έλλειψη αξιοπρέπειας, αξιοπιστίας και σεβασμού που σας υπολείπεται. Η ντροπή όμως δεν είναι μόνο δική σας, καθώς οι πολίτες δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών που σας δίνουμε ξανά και ξανά το τιμόνι του πλοίου που ονομάζεται Κύπρος. Το ότι είστε λαμόγια αυτό το ξέρουμε, πάντα το ξέραμε, το ότι αισχροκερδείτε στις πλάτες του απλού κόσμου και αυτό το ξέραμε, το ότι κάνατε τα “παλούτζια” σας χρυσά μέσα από τις μίζες που λαίμαργα καταπίνετε ως εκάστοτε κυβερνήσεις από την απαρχή αυτής της μπανανίας που θέλετε να αποκαλείτε “κράτος” κι αυτό το ξέραμε. Αλλά ότι με τις εγκληματικές πράξεις και τις παραλείψεις σας θα καταφέρνατε να ξεφτιλίσετε την Κύπρο διεθνώς, μέσα από το ρεπορτάζ ενός δικτύου τουρκικών συμφερόντων, αυτό δεν το θα το βλέπαμε ούτε στο πιο τρελό μας όνειρο.

Λάθος μας φυσικά, αφού και καλά γνωρίζαμε το ποιόν σας. Έχετε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο!

Είναι άξιον απορίας πως μπορούν τα εγκληματικά μυαλά που ενορχήστρωσαν όλη αυτή την πλεκτάνη να είναι ταυτόχρονα τόσο ηλίθιοι και ανίκανοι που ένα συνεργείο δημοσιογράφων κατάφερε να σας ξεμπροστιάσει με τόση ευκολία. Κατάφερε να εισβάλει στα γραφεία σας, στα σπίτια σας, ως μεσάζων ενός πολυεκατομμυριούχου επενδυτή, αποδεικνύοντας πως η “στραβομάρα” σας διέπει όταν βλέπετε το σήμα του δολαρίου $$. Όλες οι αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας σας καθιστούν ΕΝΟΧΟΥΣ! Αλλά τι να πει κανείς, “This is Cyprus”, ε κ. Πιττάτζιη; “When you know the angels, you don’t need God”..Σωστά τα λέμε;;

«Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε. Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε», έγραψε ο Εθνικός μας ποιητής. Τα “Cyprus Papers”, είναι μόνο ένα κομμάτι από το μεγάλο παζλ των σκανδάλων της διαφθοράς και της ασυδοσίας που διέπει το κυπριακό σύστημα, από τα κόμματά σας δηλαδή, που έφτασαν την πατρίδα μας στον βούρκο. Από που να ξεκινήσουμε; Από τα μεγαλοστελέχη των κομμάτων που έχουν κάνει παρέλαση από τις κεντρικές φυλακές;; Από τον Συνεργατισμό, Λίστα Γιωρκάτζιη, Διαγραφές Δανείων, ΧΑΚ, Κούρεμα, Αξιόγραφα, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, Focus, Συμβούλια Αποχετεύσεων, Δρομολαξιά, Μαρί, Μιλόσεβιτς, Καντάφι, τ/”κ” περιουσίες, σχέσεις με σκοτεινά/στυγνά καθεστώτα περασμένων δεκαετιών, Φοροδιαφυγές, Μπότοξ, και η λίστα δεν τελειώνει ποτέ…! ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ έχετε κυβερνήσει και συγκυβερνήσει για δεκαετίες την πατρίδα μας, με ένα μόνο συμπέρασμα..ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΤΕ!

Κάπου εδώ, θα έλεγε κανείς, μακάρι να ήταν μόνο αυτά. Δυστυχώς όμως, δεν είστε μόνο “κλέφτες”, αλλά με την πολιτική σας ανικανότητα και την διπλωματική σας αποτυχία, έχετε καταντήσει τον Ελληνισμό κλοτσοσκούφι του Ερντογάν. Οι τούρκοι βρίσκονται προ των πυλών, οι προκλήσεις καθημερινά κλιμακώνονται, το “καλό κλίμα” που ευαγγελίζεστε και πασχίζετε να κρατήσετε, σας έχει καταντήσει ραγιάδες και υποτακτικούς του νεοσουλτάνου και των παρατρεχάμενών του. Ο μέσος Έλληνας της Κύπρου ζεί υπό καθεστώς φόβου, σήμερα είναι, αύριο όμως τι; Μην φοβάσαι όμως νεοκύπριε το κράτος φρόντισε γι’ αυτό, σε έχει βυθίσει στη λήθη και στη παρακμή, να καταπίνεις αμάσητες τις υποσχέσεις, να μην νοιάζεσαι για τα προβλήματά μας, είτε εθνικά, είτε κοινωνικά. Σε έπεισαν πως ο εχθρός είναι αλλού, σε έπεισαν πως είναι αυτός που διαδηλώνει για την Λευτεριά μας, αυτός που αντιδρά στους δρόμους, αυτός που ανάβει ένα πυρσό στο γήπεδο και έχει ανιδιοτελή αγάπη για μία ιδέα, για ένα σύνολο. Αυτός είναι ο “εχθρός”! ΟΧΙ Ο ΑΧΟΡΤΑΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ.

Το γυαλί έσπασε, τα ψέματά σας τελείωσαν, το ποτήρι ξεχείλισε και η οργή του λαού θα σας πνίξει. Δεν βλέπετε την κατάντια σας, που Βουλευτές (και Προέδροι του Κοινοβουλίου), έχουν ξεφτιλίσει διεθνώς την Κύπρο μας, που έχουν κάνει κουρελόπανο το Σύνταγμα και έχουν ρεζιλέψει κάθε θεσμό και αρχή της “μπανανίας” που θέλετε να αποκαλείτε “κράτος”, επιμένετε να θέλετε να συντηρείτε ακόμη ένα φιάσκο που στήσατε και κερδοσκοπήσατε εις βάρος του λαού, αυτό της περιβόητης κάρτας οπαδού. Φτιάξτε πρώτα τα του οίκου σας, βάλτε στη φυλακή τους εγκληματίες με τα “λευκά κολλάρα”, διότι από αυτό το βήμα σας στέλνουμε το μήνυμα: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΑΔΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ – ΒΑΛΤΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ!

Υ.Γ. Όσο συνεχίζετε να ασελγείτε εις βάρος της πατρίδας μας, θα μας βρίσκετε ΑΠΕΝΑΝΤΙ σας, σε κάθε σας βήμα, θα γίνουμε η σκιά που θα σας κυνηγάει, η ώρα της Νέμεσις έφτασε!

Υ.Γ. ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΝΑ ΜΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΑΙΜΟΝΑΣ..Σωστά το λέμε πρόεδρε;;

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΠΟΛΛΩΝ 1982

ΣΥ.ΦΙ ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ 2002»