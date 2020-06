Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τον Πιάνιτς με ρήτρα 400 εκατ. ευρώ

Μετά την παραχώρηση του Αρτούρ Μέλο στη Γιουβέντους, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίραλεμ Πιάνιτς από τους μπιανκονέρι. Ο Βόσνιος μέσος αποκτήθηκε αντί 60.000.000 ευρώ, ενώ άλλα 5.000.000 θα δοθούν με τη μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, με τον ίδιο να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Μάλιστα, οι μπλαουγκράνα, όπως συνηθίζουν, έβαλαν μία μεγάλη ρήτρα ύψους 400.000.000 ευρώ στο συμβόλαιό του. O 30χρονος χαφ αποχωρεί από τη Γιουβέντους ύστερα από μία τετραετία, κατά την οποία πραγματοποίησε 171 συμμετοχές με 22 γκολ και 36 ασίστ, βοηθώντας την ιταλική ομάδα να κατακτήσει τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και δύο Κύπελλα, ενώ η συμφωνία των δύο ομάδων αναφέρει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Η ανακοίνωση:

