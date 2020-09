Η κορούλα του Κόμπι χαζεύει τον μπαμπά της σε φωτογραφία

Όσοι είναι γονείς και όχι μόνο, σίγουρα θα έχουν βάλει τα κλάματα με το βίντεο που κάνει το γύρω του διαδικτύου, με την μικρούλα κόρη του Κόμπι Μπράιαντ να χαζεύει τον μπαμπά της από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία.

Εικόνες σαν κι αυτές, αδιαμφισβήτητα συγκινούν τον καθένα, μπαίνοντας στη θέση αυτού του παιδιού που δεν θα μεγαλώσει με την πατρική φιγούρα στο πλευρό του.

Συγκεκριμένα η Βανέσα Μπράιαντ κατέγραψε το εν λόγω βίντεο, στο οποίο η μικρή 3χρονη Μπιάνκα, φαίνεται να κρατάει μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του μπαμπά της Κόμπι, στην οποία μάλιστα φοράει και μία φανέλα των Λέικερς.

Capri Kobe Bryant walking around the house with a picture of daddy 🖤 (via vanessabryant/IG) pic.twitter.com/3Qm7XTYVT3

— Overtime (@overtime) September 25, 2020