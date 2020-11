Η κόρη του Μαραντόνα… καταρρέει στη σουίτα του πατέρα της στο «Μπομπονέρα»

Η Ντάλμα θα βλέπει τα ματς της Μπόκα από τη σουίτα του πατέρα της, χωρίς να κρατάει πια το χέρι του. Θα είναι εκεί όμως για να συγκινείται και να θυμάται όλα τα γκολ που πανηγύρισαν μαζί.

Η Μπόκα έπαιξε το πρώτο της ματς στο Μπομπονέρα, κόντρα στην Νιούελς, με τον Μαραντόνα να κοιτάζει από ψηλά.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα, μπορεί να έλειπε αλλά ήταν εκεί η κόρη του Ντάλμα, η οποία καθόταν στη θέση του πατέρα της. Το πρώτο γκολ που μπήκε, μετά το θάνατο του Ντιεγκίτο, το σημείωσε ο Καρδόνα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τότε όλοι οι παίκτες έτρεξαν προς τη σουίτα του Μαραντόνα.

Πήραν τη φανέλα του, την έβαλαν στο χορτάρι και χειροκροτούσαν, κοιτώντας τη Ντάλμα. Όλοι όσοι έπαιξαν είχαν στη φανέλα τους το όνομά του. Σκηνή που έκανε την Ντάλμα να ξεσπάσει σε κλάματα. Συγκίνηση που δεν ήταν δυνατόν να κρυφτεί ούτε μέσα από τη μάσκα της ελέω κορονοϊού.

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal.

