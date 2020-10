Η ενδεκάδα (των οπαδών) του Απόλλωνα για Άρη!

Με τον Γιοβάνοβιτς κάτω από τα δοκάρια και τον Μάρκοβιτς στο κέντρο της άμυνας παρατάσσει τον Απόλλωνα ο Σωφρόνης Αυγουστή για το φιλικό με τον Άρη που θα αρχίσει στις 17:30.

Υπενθυμίζουμε πως ο αγωνιστικός σχηματισμός αλλά και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα αγωνιστούν στη μεσοεπιθετική γραμμή επιλέχθηκαν από τους οπαδούς των κυανολεύκων και συγκεκριμένα τους κατόχους των $APL Fan Tokens μέσω της εφαρμογής Socios.com.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Γιοβάνοβιτς, Φιλιώτης, Ρομπέρζ, Μάρκοβιτς, Βασιλείου, Σακέτι, Ντένιτς, Ντιγκινί, Λάρσον, Ματέι, Μπένσοπ

Today’s starting lineup as chosen by the fans 🙌

💪 For the first ever, #ApollonFC fans were asked to choose the formation and attacking line! $APL Fan Token holders voted through the @socios App and chose #Larsson, #Matei, #Diguiny and #Benschop.#NotJustAnotherPoll #ApollonFC pic.twitter.com/T4Di8RztDs

— Apollon FC (@APOLLONOFFICIAL) October 9, 2020