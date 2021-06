H ενημέρωση της UEFA για την κατάσταση της υγείας του Έρικσεν

Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατάρρευσε στην αναμέτρηση της Δανίας με τη Φινλανδία για το Euro 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της UEFA, ο Δανός ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021