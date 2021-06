H δύναμη της… συνήθειας: Αυτοαποκλήθηκε παίκτης του Άγιαξ ο Ντε Λιχτ!

Ξεχάστηκε; Μπερδεύτηκε; Η ουσία είναι ότι ο Ματάις ντε Λιχτ αυτοαποκλήθηκε ως παίκτης του Άγιαξ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ύστερα από τη νίκη της Ολλανδίας επί της Αυστρίας.

Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής του 3ου γκρουπ του Euro 2020 επέστρεψε από τον τραυματισμό του, σημείωσε ότι ως παίκτης του… Άγιαξ του φάνηκε περίεργος ο τρόπος παιχνιδιού των «Οράνιε».

«Σήμερα έπρεπε να παίζουμε αρκετά συχνά με βαθιές μπαλιές και ως παίκτης του Άγιαξ μου φαίνεται περίεργο να το κάνουμε συνέχεια», σχολίασε αρχικά ο Ντε Λιχτ. Με τον εμβρόντητο δημοσιογράφο να τον… επαναφέρει στην τάξη υπενθυμίζοντάς του ότι «παίζεις στη Γιουβέντους». Για να συμπληρώσει γελώντας «ναι, ως πρώην παίκτης του Άγιαξ».

Για την ιστορία, ο νεαρός Ολλανδός βρίσκεται ήδη δύο χρόνια στους «μπιανκονέρι», ύστερα από τη μακρά θητεία του στα τμήματα υποδομών και την πρώτη ομάδα του Άγιαξ.

De Ligt: “Today we had to play long balls quite often, as an Ajax player it just feels weird having to do that all the time.”

• You play for Juventus, btw..

De Ligt: “Yea, as ex-Ajax player…” pic.twitter.com/vwgSHsyIUS

