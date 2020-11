«Γκολ της χρονιάς;» ρωτά η UEFA και… την κράζουν

Για πολύ καιρό θα απασχολεί το απίθανο γκολ που σκόραρε ο Τζόρντι Γκόμεθ πίσω από το κέντρο στον αγώνα της Ομόνοιας με την PSV.

Ένα γκολ που άλλωστε έγραψε ιστορία στο Europa League καθώς είναι το πιο μακρινό που έχει σημειωθεί ποτέ στη διοργάνωση (56 μέτρα).

Η UEFA, ανεβάζοντας την γκολάρα του Ισπανού χαφ στον επίσημο λογαριασμό του Europa League στο twitter, διερωτάται αν είναι το γκολ της χρονιάς.

Στα σχόλια, άλλοι το συγκρίνουν με το γκολ του Ρούφι της Ρέιντζερς, ενώ άλλοι σημειώνουν πως δεν έπρεπε να μετρήσει λόγω του ότι η μπάλα κυλούσε τη στιγμή της εκτέλεσης. Μάλιστα πολλοί φίλαθλοι «κράζουν» την UEFA που προμοτάρει ένα γκολ το οποίο χαρακτηρίζουν αντικανονικό.

Jordi Gómez scores from 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 his own half!

Goal of the season so far? ⚽️@OMONOIAfootball | #UEL pic.twitter.com/7G25GXuDwV

