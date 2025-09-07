Απ' έξω βοήθεια προς το ποδόσφαιρο

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης κάθισε κάτω κι ετοίμασε μια επιστολή γεμάτη χρήσιμες εισηγήσεις για το ποδόσφαιρό μας. Η επιστολή πήγε στην ΚΟΠ για μελέτη και απάντηση. Την περασμένη εβδομάδα ρώτησα τον κ. Μιχαηλίδη ποια ήταν η εξέλιξη της επιστολής του. Όπως μου είπε, δεν έλαβε οποιαδήποτε απάντηση, εκφράζοντας την υποψία ότι στην ΚΟΠ δεν θα ασχοληθούν μαζί της...

Θυμούμαι ότι η επιστολή Μιχαηλίδη περιείχε χρήσιμες εισηγήσεις και προσωπικά αναμένω ότι η ΚΟΠ και ο πρόεδρος, Χάρης Λοϊζίδης, έστω και με καθυστέρηση, θα ασχοληθούν και θα καλέσουν τον κ. Μιχαηλίδη στα γραφεία τους για να συζητήσουν.

Σε πολλά σημεία οι δικές μου θέσεις για το ποδόσφαιρό μας, τις οποίες δημοσίευσα κατά καιρούς, συμπίπτουν με αυτές του κ. Μιχαηλίδη. Πάρτε για παράδειγμα τη δημιουργία της Τεχνικής Επιτροπής, όχι απλά για να λέμε ότι έχουμε αλλά για να δίνει σοβαρές εισηγήσεις στην ΚΟΠ, έτσι ώστε να προχωρούμε πιο σωστά, πιο μελετημένα, πιο επιστημονικά.

Κανένας δεν τα γνωρίζει όλα στο διοικητικό συμβούλιο και την Εκτελεστική. Αν, όμως, δεχθούν την απ' έξω βοήθεια ανθρώπων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα στο ποδόσφαιρο, τότε είμαι σίγουρος ότι και οι ομάδες μας και οι Εθνικές μας θα βγουν κερδισμένες.

Και προσοχή, μιλούμε για κάτι που δεν στοιχίζει τίποτε σε χρήμα...