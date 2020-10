Γιατί ο Κλοπ ξεκαρδίστηκε μόλις είδε Βραζιλιάνο ρεπόρτερ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Kloppo όντας χαλαρός μετά το νέο θετικό αποτέλεσμα για την ομάδα του και το 2×2 στο φετινό Champions League, έπρεπε να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τα Media του κόσμου που βρίσκονταν στο «Άνφιλντ».

Φτάνοντας η στιγμή να μιλήσει σε τηλεοπτικό δίκτυο από τη Βραζιλία, ο Γερμανός αντίκρισε έναν ρεπόρτερ που του έφερε στο μυαλό τον βαρώνο των ναρκωτικών, Πάμπλο Εσκομπάρ, με αποτέλεσμα να «λυθεί» στα γέλια.

🎥 Jurgen Klopp telling @fredcaldeira he looks like Pablo Escobar. That laugh 🤣 pic.twitter.com/vMnAIYWNOc

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 28, 2020