Φοβερός Τσιτσιπάς, 1-0 στο tie break! – ΒΙΝΤΕΟ

Πήρε το πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό του Roland Garros!

O Eλλαδίτης τενίστας έκανε το 1-0 απέναντι στον μεγάλο Τζόκοβιτς στο tie break, όπου επικράτησε με 8-6!

Τσιτσιπάς και Τζόκοβιτς πήγαιναν χέρι-χέρι και χωρίς break μέχρι το 5-5, με τον Σέρβο μάλιστα να κρατά το σερβίς του χωρίς να χάνει πόντο στα πρώτα τρία game.

Ο Σέρβος εντέλει έκανε πρώτος το break και προηγήθηκε με 6-5, αλλά εκεί που σέρβιρε για το σετ, ο Τσιτσιπάς απάντησε με το δικό του πρώτο break (6-6) κι έστειλε το σετ στο tie break.

Εκεί ο Ελλαδίτης ξεκίνησε με ένα φοβερό 4-0 (δύο mini breaks), όμως ο Τζόκοβιτς αντεπιτέθηκε, προηγήθηκε με 6-5 κι είχε set point. Ούτε εκεί… λύγισε ο Στέφανος ο οποίος αφότου κατάφερε να παραμείνει στο σετ, πήρε τρίτο σερί πόντο, επικράτησε με 8-6 κι έκανε το 1-0!

Debutant Determination 👍

Tsitsipas displays grit and guile to capture the opening set in his first Slam final 7-6(6).#RolandGarros pic.twitter.com/oxDp0Jcfel

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021