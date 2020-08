Φιρμάνι για Ουίλιαν από την Άρσεναλ

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του από την Κορίνθιανς και τον Αύγουστο του 2017 πήρε μεταγραφή στη Σαχτάρ. Στην ομάδα της Ουκρανίας έμεινε έξι χρόνια, διάστημα στο οποίο κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και το Κύπελλο UEFA του 2009.

🆕 New club. New colours. New beginnings.

👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

— Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020