Έτοιμος για επιστροφή ο Κλέι Τόμπσον!

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το σοβαρό τραυματισμό του, ο Κλέι Τόμπσον μοιάζει έτοιμος να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο 30χρονος γκαρντ των Γουόριορς πήρε το ΟΚ από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και η λογική λέει ότι θα επιστρέψει στα παρκέ. Το θετικό για τους «πολεμιστές» είναι πως δεν… βιάζονται, αφού δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και ως εκ τούτου ο Τόμπσον θα έχει χρόνο για να επαναφέρει το σώμα του σε καλή κατάσταση.

Το ποστ:

Sources: Klay Thompson has been cleared to train without restrictions on his healed left knee. Expectation is he’ll be full participant in Warriors’ eventual summer minicamp. Full report on his status here. https://t.co/eL5dEEXNyU

— Anthony Slater (@anthonyVslater) June 19, 2020