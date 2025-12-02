Eξακολουθεί ακόμα να είναι η δύναμη του

Ο Εθνικός είχε απώλειες στο Δασάκι σε τρία παιχνίδια που δεν είδε δίκτυα. Όταν δεν σκοράρει στην έδρα του έχει απώλειες. Συγκεκριμένα δεν σκόραρε στην πρεμιέρα στο 0-0 με τον Ακρίτα και είχε την απώλεια των δύο βαθμών. Επίσης δεν σκόραρε στα παιχνίδια με Απόλλωνα και Ολυμπιακό και γνώρισε ισάριθμες ήττες με 0-1.

«Πλοκ» σε Αντερέγκεν και Μπρένο

Και στα τρία αυτά παιχνίδια ο Εθνικός είχε ευκαιρίες αλλά δεν είδε δίκτυα. Δέχθηκε μόνο δύο γκολ αλλά ήταν αρκετά για να τον οδηγήσουν σε δύο ήττες. Οι Αντερέγκεν και Μπρένο πλοκαρίστηκαν στενά σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν σκόραραν και η ζημιά έγινε. Παρόλα αυτά το Δασάκι εξακολουθεί να είναι η μεγάλη του δύναμη. Σε αντίθεση με τα παιχνίδια με Ακρίτα, Απόλλωνα και Ολυμπιακό στα υπόλοιπα παιχνίδια μέσα στο Δασάκι είδε δίκτυα και πήρε τους 13 από τους 14 βαθμούς που έχει.

Σοβαρά με Σπάρτακο

Αύριο ο Εθνικός θα αντιμετωπίσει τον Σπάρτακο στο Αμμόχωστος για το κύπελλο. Κανένα ίχνος υποτίμησης δεν υπάρχει. Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι που θα ολοκληρώσει την προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα ετοιμάζει κάποιες αλλαγές. Επιστρέφουν οι Οφόρι, Αγγελόπουλος που εξέτισαν την ποινή τους.