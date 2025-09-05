ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

MVP 2ης Αγωνιστικής: Νίκολας Αντερέγκεν

O Nicolas Andereggen ήταν ο MVP by Unicars & Volkswagen της 2ης Αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26!

Ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού Άχνας επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος της συγκεκριμένης αγωνιστικής, με βάση τον διεθνή δείκτη ποδοσφαιρικής αξιολόγησης SportsBase index, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (INSA).

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Nicolas Andereggen είχε παραλάβει το ίδιο βραβείο την αντίστοιχη αγωνιστική και την προηγούμενη σεζόν! Πέρσι είχε σκοράρει 2 γκολ στη νίκη του Εθνικού Άχνας επί του ΑΠΟΕΛ και φέτος έπραξε το ίδιο στο παιχνίδι εναντίον της Ομόνοιας.

Ο ποδοσφαιριστής θα παραλάβει το βραβείο του στην καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο της Volkswagen όπου η Unicars βραβεύει τους πρωταγωνιστές της κάθε αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν την 2η Αγωνιστική:

MVP by Unicars & Volkswagen: Nicolas Andereggen (Εθνικός Άχνας)

Φιναλίστ πολυτιμότερος: Anderson Correia (Άρης)

Κορυφαίος τερματοφύλακας: Mislav Zadro (Krasava ΕΝΥ)

 

