MVP 2ης Αγωνιστικής: Νίκολας Αντερέγκεν
Δημοσιευτηκε:
O Nicolas Andereggen ήταν ο MVP by Unicars & Volkswagen της 2ης Αγωνιστικής του Cyprus League by Stoiximan 2025/26!
Ο ποδοσφαιριστής του Εθνικού Άχνας επιλέχθηκε ως ο κορυφαίος της συγκεκριμένης αγωνιστικής, με βάση τον διεθνή δείκτη ποδοσφαιρικής αξιολόγησης SportsBase index, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης (INSA).
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο Nicolas Andereggen είχε παραλάβει το ίδιο βραβείο την αντίστοιχη αγωνιστική και την προηγούμενη σεζόν! Πέρσι είχε σκοράρει 2 γκολ στη νίκη του Εθνικού Άχνας επί του ΑΠΟΕΛ και φέτος έπραξε το ίδιο στο παιχνίδι εναντίον της Ομόνοιας.
Ο ποδοσφαιριστής θα παραλάβει το βραβείο του στην καθιερωμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο της Volkswagen όπου η Unicars βραβεύει τους πρωταγωνιστές της κάθε αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν την 2η Αγωνιστική:
MVP by Unicars & Volkswagen: Nicolas Andereggen (Εθνικός Άχνας)
Φιναλίστ πολυτιμότερος: Anderson Correia (Άρης)
Κορυφαίος τερματοφύλακας: Mislav Zadro (Krasava ΕΝΥ)