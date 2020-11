Επτά σταρ που ενδέχεται να κρεμάσουν παπούτσια

Για όλους κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και όσο και να μην θέλεις να το πιστέψεις κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές που σήμερα παρακολουθείς, ίσως αύριο να μην μπορείς να το κάνεις.

Πολλοί είναι εκείνοι που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και αγωνίστηκαν στο χορτάρι πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Ωστόσο, το μαγικό φίλτρο της νεότητας δεν έχει βρεθεί ακόμα, συνεπώς δεν αποκλείεται να δεις κάποιους από τους αγαπημένους σου παίκτες να αποσύρονται το 2021.

Δείτε ποιοι ενδέχεται να κρεμάσουν στο τέλος της σεζόν τα παπούτσια τους:

1. Τζανλουίτζι Μπουφόν (42 χρονών)

Ο “φύλακας” της Γιουβέντους, ή αλλιώς Τζανλουίτζι Μπουφόν. Ο τερματοφύλακας των “μπιανκονέρι”, έχει πατήσει τα 40 και βλέπει την κλεψύδρα του χρόνου να τελειώνει, ενώ από τη σεζόν 2017/18 αποτελεί μάλιστα και τον μεγαλύτερο ηλικιακά ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στο Champions League.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Πλέον όμως, ο Ιταλός μετράει αντίστροφα και αναμένεται το καλοκαίρι του 2021 με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του στη Γηραία Κυρία να αποσυρθεί -τουλάχιστον σε αγωνιστικό επίπεδο- από το χώρο του ποδοσφαίρου.

Αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε, που ο 42χρονος επέστρεψε στην Ιταλία το περασμένο καλοκαίρι. Επιθυμία του Τζίτζι είναι να “κρεμάσει τα παπούτσια του” στην ομάδα που του προσέφερε και της προσέφερε αντίστοιχα τόσα πολλά.

Γιουβέντους και Μπουφόν είναι δύο έννοιες απόλυτα συμβατές και οι δύο τους μετρούν 18 χρόνια κοινής πορείας, αν εξαιρέσει κανείς το μικρό διάλλειμα ενός χρόνου του Ιταλού με τη μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2018.

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΡΙΕΡΑ

Ο 42χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου κατάφερε να ξεπεράσει τους Πάολο Μαλντίνι (647) και Φραντσέσκο Τότι (619) και να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Serie A, μετρώντας συνολικά 651.

Στα 42 του πλέον μπορεί να κοιτάξει πίσω και να είναι περήφανος για μία λαμπρή καριέρα γεμάτη τίτλους και κατακτήσεις. Έχει συμμετάσχει σε πέντε Μουντιάλ, ενώ το 2006 έμελλε για εκείνον να είναι μία ξεχωριστή χρονιά, καθώς κατέκτησε για πρώτη φορά με την εθνική Ιταλίας το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Με τη φανέλα των “μπιανκονέρι” είδε 10 φορές τη “Γιούβε” να γίνεται πρωταθλήτρια Ιταλίας, τέσσερις φορές να στέφεται Κυπελλούχος και άλλες πέντε να κατακτάει το Σούπερ Καπ, ενώ με την Πάρμα πανηγύρισε ένα Κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ και ένα Europa League.

Μάλιστα, ως σωστός “συλλέκτης” τρόπαιων, δεν έφυγε από τη Γαλλία με άδεια τα χέρια, αλλά σε διάστηκα ενός χρόνου, κατέκτησε τη Ligue 1, καθώς και το Σούπερ Καπ της Γαλλίας.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΩΘΗΜΕΝΟ

Παρόλα αυτά, ο διακαής πόθος και το μεγάλο απωθημένο του Τζίτζι εξακολουθεί να είναι η κατάκτηση της κορυφαίας διασυλλογική διοργάνωσης. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να συμπληρωθεί το τελευταίο κομμάτι του παζλ που λείπει από τον Ιταλό.

2. Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς (39 χρονών)

Δεν σταματά να μοιράζει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, ο οποίος έκλεισε τον περασμένο μήνα τα 39 του χρόνια. Η ηλικία του πάντως δεν είναι εμπόδιο για εκείνον. Μάλλον το αντίθετο ισχύει. Θα λέγαμε πως είναι σαν το παλιό καλό κρασί.

Έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε τέσσερα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με τη Γιουβέντους, την Ίντερ και τη Μίλαν στη Seria A, με τη Μπαρτσελόνα στη La Liga, με την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1 και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, ενώ έχει επίσης, παίξει με τον Άγιαξ στην Ερεντιβίζιε. Το αξιοθαύμαστο ωστόσο, είναι ότι αποτελεί τον μόνο μέχρι στιγμής ποδοσφαιριστή που κατάφερε να σκοράρει στο Champions League με έξι διαφορετικές ομάδες -όλες τις παραπάνω.

Επίσης, βρίσκεται πρώτος ανάμεσα στους σκόρερ με την εθνική Σουηδίας, καθώς μετράει από το 2001, 62 τέρματα σε 116 συμμετοχές. Στην καριέρα του έχει συνολικά 33 τίτλους και έχει κατακτήσει 11 πρωταθλήματα (τέσσερα γαλλικά, ένα ισπανικό, δύο ολλανδικά και τέσσερα ιταλικά), ενώ έχει καταφέρει σε 897 παιχνίδια να σκοράρει 545 φορές.

Όπως και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, έτσι και ο Ιμπραχίμοβιτς έχει σταθεί άτυχος στο Champions League, καθώς δεν έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα να κατακτήσει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το 2021 η ζωή του σύγχρονου θρύλου θα μεταφερθεί στο πανί, καθώς θα κυκλοφορήσει η ταινία που βασίζεται στην αυτοβιογραφία του, “I Am Zlatan”.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Ή THIS IS THE END;

Ο Ίμπρα επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο στην Ιταλία για τη Μίλαν και πραγματοποίησε ιδανικό ξεκίνημα με τους “ροσονέρι”. Αν και ο κορονοϊός προσπάθησε να τον σταματήσει, ο Σουηδός άσος συνέχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να σκοράρει.

Συγκεκριμένα, σε 9 συμμετοχές σε Ιταλία και Ευρώπη πέτυχε 9 γκολ, ενώ σημείωσε και 2 ασίστ. Αν και το συμβόλαιο του Σουηδού λήγει το καλοκαίρι του 2021 δεν είναι απίθανο να υπάρξει κάποια πρόταση ανανέωσης από την ιταλική ομάδα. Δεν έχει υπάρξει βέβαια, κάποια σχετική συζήτηση μεταξύ τον δύο πλευρών και δεν αποκλείεται αν δεν υπάρξει να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

3. Φρανκ Ριμπερί (37 χρονών)

“Mia San Mia” αναφώνησε, δηλώνοντας αιώνια πιστός, και αποχαιρέτησε τους 70.000 φίλους της Μπάγερν. Ήταν 18 Μάϊου του 2019 όταν ο Φρανκ Ριμπερί αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα του γερμανικού συλλόγου, ύστερα από 12 χρόνια αμέριστης αφοσίωσης και προσφοράς και έχοντας κατακτήσει τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο (23 τίτλοι).

Ένας Βαυαρός από το Παρίσι. Αυτός ήταν ο Ριμπερί για τη Μπάγερν ή αλλιώς το “κόσμημα” του γαλλικού ποδοσφαίρου, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Στο Μόναχο πήγε το καλοκαίρι του 2007 από τη Μαρσέιγ αντί 25.000.000 ευρώ και έμεινε στην ομάδα για 12 σεζόν, μετρώντας μεταξύ άλλων 9 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα και ένα Champions League τη σεζόν 2012/13.

Μαζί με τον Άριεν Ρόμπεν δημιούργησε το πετυχημένο δίδυμο “Robbery” (από τα αρχικά Ρόμπεν-Ριμπερί) και εντελώς συμπωματικά έφυγαν την ίδια περίοδο και με τον ίδιο τρόπο από την ομάδα. Συγκεκριμένα, με δικοί τους απόφαση αποχώρησαν ως ελεύθεροι το καλοκαίρι του 2019.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

Στα 36 του χρόνια, η Φιορεντίνα έμελλε να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, ίσως και τον τελευταίο. Μπορεί πρακτικά λόγω ηλικίας να βρίσκεται στη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όμως αυτό δεν εμποδίζει τον Γάλλο από το να προσφέρει ένα απλό, μα συνάμα θεαματικό ποδόσφαιρο.

Σίγουρα, δεν θα είναι όπως στη Μπάγερν, αλλά ανέλαβε μία πρόκληση: Να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2021, που έχει συμβόλαιο.

Τώρα για το τι μέλλει γενέσθαι από εκεί και έπειτα μένει να το δούμε.

4. Αντρές Ινιέστα (36 χρονών)

Χωρίς αμφιβολία ο Αντρές Ινιέστα ανήκει στη λίστα με τους καλύτερους παίκτες της γενιάς του. Ήταν από εκείνους που γεύτηκαν τη χρυσή εποχή της Μπαρτσελόνα, αφιερώθηκε πραγματικά σε εκείνη και έζησε ως “μπλαουγκράνα” για πάνω από δύο δεκαετίες (από τα 12 μέχρι τα 34).

Ο Ισπανός απόλαυσε με την καταλανική φανέλα δύο φορές το τρεμπλ (2009, 2015), ενώ κατέκτησε 35 τρόπαια, μεταξύ των οποίων 9 πρωταθλήματα Ισπανίας, 4 Champions League και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την εθνική ομάδα. Μάλιστα, είναι ο πιο επιτυχημένος Ισπανός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, καθώς δεν υπάρχει άλλος που να μετράει τόσους τίτλους όσους εκείνος.

ΠΑΛΕΨΕ ΜΕ ΤΟ “ΤΕΡΑΣ” ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

Παρά την αξιοζήλευτη καριέρα και τους αμέτρητους τίτλους που “σήκωσε”, η αλήθεια πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας είναι διαφορετική.

“Προφανώς και είμαστε προνομιούχοι, αλλά στα απτά πράγματα, όλοι είμαστε ίδιοι. Είναι πολλοί που θα ήθελαν να ανταλλάξουμε ζωές, χωρίς σκέψη. Ο ποδοσφαιριστής καλείται να μεγαλώσει με πίεση, κριτική και το ‘πρέπει’ του να είναι δυνατός. Χρειάστηκε να κάνω πάρα πολλά για να μπω στην πρώτη ομάδα και ακόμα περισσότερα, για να μείνω εκεί”, έγραψε στο βιβλίο του “The Artist: Being Iniesta”.

Η πραγματικότητα πολλές φορές διαφέρει. Ο Ινιέστα αν και βρισκόταν στην πιο λαμπρή περίοδο της ποδοσφαιρικής του καριέρας, στη ζωή του αντίθετα βίωνε την πιο δύσκολη και σκοτεινή περίοδο. Όπως εξομολογήθηκε κι ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή του “Andrés Iniesta: The Unexpected Hero” ήρθε αντιμέτωπος με την κατάθλιψη.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο τότε προπονητής στη Μπαρτσελόνα, υπήρξε για εκείνον μία από τις σημαντικότερες φιγούρες. Ο Γάλλος τεχνικός δεν έκρυψε άλλωστε, ποτέ τη μεγάλη αδυναμία που έτρεφε για τον Ινιέστα, γι’ αυτό και προσπάθησε να τον στηρίξει και να του εξηγήσει πως πάνω απ’ όλα το σημαντικότερο είναι ο Αντρές ο άνθρωπος, όχι ο ποδοσφαιριστής.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ

Η Μπαρτσελόνα για τον Ινιέστα δεν ήταν απλά μία ομάδα, ήταν κάτι παραπάνω. Ήταν οικογένεια. Γι’ αυτό και όταν έφτασε η στιγμή του αποχωρισμού το αντίο ήταν πολύ “βαρύ” και ο Ισπανός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Γιατί, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι υπάρχει και το ανθρώπινο. Γνώριζε καλά τι εστί Μπαρτσελόνα.

Ήξερε πως το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις και αυτός ήταν και ο λόγος άλλωστε, που επέλεξε ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του να είναι εκτός Ευρώπης. Ακριβώς γιατί δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπος και να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του, την Μπαρτσελόνα.

Η ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Έτσι κι έγινε. Ο άλλοτε εμβληματικός ηγέτης των “μπλαουγκράνα” βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2018 στην Ιαπωνία και στη Βίσελ Κόμπι, με τις απολαβές του πρώην άσσου της Καταλονίας να ανέρχονται σε 25.000.000 ευρώ ετησίως.

Μάλιστα, όπως ο ίδιος ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, δεν βλέπει τον εαυτό του να αγωνίζεται μετά τα 37 ή 38 χρόνια. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο με την ιαπωνική ομάδα μέχρι τον Ιανουάριο του 2021 -όπου τότε θα έχει πατήσει και τα 37- γεγονός που δεν αποκλείει η λήξη του συμβολαίου του να σημάνει και τη λήξη της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

5. Τζόρτζιο Κιελίνι (36 χρονών)

Ο πιο παλιός και πιστός παίκτης της Γιουβέντους. Έφτασε στο Τορίνο μόλις σε ηλικία 21 χρονών. Από το 2005, όπου βρίσκεται στον ιταλικό σύλλογο, αποτελεί “βράχο” για τους “μπιανκονέρι” αλλά και την Ιταλία.

Το αξιοσημείωτο είναι, πως αν και όλα αυτά τα χρόνια ο αρχηγός της Γηραίας Κυρίας έχει αφιερωθεί στο να παίζει ποδόσφαιρο, δεν παραμέλησε τις σπουδές του. Ο ίδιος γνωρίζει πως η ποδοσφαιρική του καριέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, γι’ αυτό και αποφάσισε να στραφεί στη γνώση και την εκπαίδευση. “Πιάσε τέχνη κι άστηνε” που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας.

Έτσι, ο Τζόρτζιο Κιελίνι αποφοίτησε δύο χρόνια πριν από το πανεπιστήμιο του Τορίνο, κατέχει ήδη ένα μπάτσελορ στα οικονομικά, ενώ έχει κάνει και μεταπτυχιακό στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ωστόσο, αν και έχει πανηγυρίσει συνολικά 18 τίτλους με τη φανέλα της Γιούβε δεν έχει καταφέρει ακόμα ούτε κι αυτός να απολαύσει τη “γλύκα” του Champions League.

Υπήρξαν σενάρια που ήθελαν τον Ιταλό αμυντικό να αποσύρεται από το χώρο του ποδοσφαίρου, τα οποία όμως, δεν καρποφόρησαν, καθώς ο 36χρονος βετεράνος ανανέωσε με τη Γιουβέντους για ακόμη ένα χρόνο, μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Ο ίδιος ωστόσο, σε συνέντευξή του είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο “να κρεμάσει να παπούτσια του” την επόμενη σεζόν και να συνεχίσει από το πόστο του προπονητή:

“Θα δω πως θα νιώθω την επόμενη σεζόν. Θα παίξω για έναν ακόμα χρόνο και μετά ας δούμε τι θα γίνει. Θα ήθελα να συνεχίσω στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι η ζωή μου. Θα προτιμούσα ένα διοικητικό ρόλο από αυτόν του προπονητή, αλλά στη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί”.

6. Γουέιν Ρούνεϊ (35 χρονών)

Πρόκειται για τον εμβληματικό παίκτη της Αγγλίας και τον πρώτο σκόρερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν Άύγουστος του 2004 όταν ο 18χρονος τότε Γουέιν Ρούνεϊ αποφάσισε να αφήσει το Μέρσεσαϊντ και να μετακομίσει στο Όλντ Τράφορντ. Η Γιουνάιτεντ μάλιστα, πλήρωσε για να τον αποκτήσει 28.000.000 ευρώ, ποσό που δεν είχε δαπανηθεί από αγγλική ομάδα για ποδοσφαιριστή κάτω των 20 χρόνων.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ

Η Γιουνάιτεντ και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πίστεψαν σε αυτόν και του το έδειξαν έμπρακτα. Εκείνος όχι μόνο δεν τους απογοήτευσε, αλλά κατάφερε να γράψει ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρό και να γίνει μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του. Φόρεσε τη φανέλα των “κόκκινων διαβόλων” σε 559 παιχνίδια, σκόραρε 253 γκολ και σημείωσε 146 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Μόνο στην Premier League τα τέρματά του έφτασαν τα 208.

Έγινε έτσι, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών και ο θρύλος του συλλόγου, αφήνοντας πίσω του τον Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και κατέκτησε 16 τρόπαια. Πέντε φορές υπήρξε πρωταθλητής Αγγλίας, κέρδισε 1 FA CUP, 4 Λιγκ Καπ, 3 Σούπερ Καπ, 1 Champions League, 1 Europa League και ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων.

Ο Ρούνεϊ για τη Γιουνάιτεντ ήταν τα ίδια τα αποδυτήρια. Υπήρξε παίκτης ορόσημο για την ομάδα, τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Όπως ο ίδιος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του:

“Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ σε κάποιον να προκαλέσει αναστάτωση. Ελέγχαμε τ’ αποδυτήρια. Ο Άλεξ Φέργκιουσον δεν είχε ανάγκη να τα ελέγχει. Είχε εμπιστοσύνη σε εμάς”.

Σε επίπεδο Αγγλίας ο Ρούνεϊ ακολουθούσε μέχρι πρότινος τον Ντένις Λο (274 γκολ) και ήταν δεύτερος στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ. Ωστόσο, αυτό κράτησε μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όπου ο Σέρχιο Αγουέρο σκόραρε με τη Μάντσετστερ Σίτι κόντρα στη Σέφιλντ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, έφτασε τα 254 τέρματα και αναρριχήθηκε στη 2η θέση, κατεβάζοντας τον στράικερ των “κόκκινων διαβόλων” στην 3η.

ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

Ωστόσο, το διαζύγιο του Ρούνεϊ με τη Γιουνάιτεντ δεν ήρθε με τον καλύτερο τρόπο. Τον τελευταίο χρόνο στο Όλντ Τράφορντ και με τον Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο ο Άγγλος επιθετικός, αν και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, δεν βρισκόταν στη βασική εντεκάδα. Μάλιστα, στον τελικό του Europa League το 2017 κόντρα στον Άγιαξ (0-2), όπως επίσης, και στο Λιγκ Καπ αγωνίστηκε μόλις για 1 λεπτό, δείγμα ότι δεν υπολογιζόταν από τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο ίδιος λίγο αργότερα σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως έφτασε στο σημείο να ντρέπεται, γεγονός που τον έκανε να καταλάβει ότι ο κύκλος με τους “¨κόκκινους διαβόλους” είχε ολοκληρωθεί: “Πάντα υπάρχουν στιγμές που σου προκαλούνται αμφιβολίες για την ποιότητά σου και τις δυνατότητές σου. Πίστευα πως ήμουν αρκετά καλός για να παίξω, αλλά δεν μου δόθηκε η ευκαιρία.

“Έπαιξα για ένα λεπτό στο Europa League στον τελικό και στο παιχνίδι για το Λιγκ Καπ απέναντι στη Σαουθάμπτον θα έμπαινα αλλαγή, αλλά ντρεπόμουν τόσο πολύ που είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο”.

Λίγο αφότου έφυγε από το Μάντσεστερ με προορισμό την Έβερτον, ο Γουέιν Ρούνεϊ έβαλε το φινάλε και στην πορεία του με την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Αν και βρισκόταν στα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ο ίδιος θεώρησε ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει από τα “λιοντάρια”.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Ο Ρούνεϊ μετά από ένα χρόνο ως κάτοικος στην Ουάσιγκτον, όπου αγωνίστηκε από το 2017-2018 με την Ντι Σι Γιουνάιτεντ, επέστρεψε στην Αγγλία για λογαριασμό της Ντέρμπι Κάουντι (στο Championship). Ωστόσο, δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη μεταγραφή, αλλά για μία πρωτοποριακή κίνηση, καθώς ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε μέχρι τον Ιούνιο του 2021 την πρόσληψη του τότε 34χρονου ως παίκτη και προπονητή ταυτόχρονα.

Ο Άγγλος άσος αν και ετοιμάζεται να “κρεμάσει τα παπούτσια” του θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα από ένα διαφορετικό πόστο, αυτό του προπονητή. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, ο τεχνικός της Ντέρμπι, Φιλίπ Κοκού, ενδέχεται εξαιτίας των άσχημων αποτελεσμάτων της ομάδας να αποχωρήσει. Αντικαταστάτης του αναμένεται να είναι ο Ρούνεϊ με το μόνο που απομένει ωστόσο, να είναι το δίπλωμα της UEFA.

7. Λούκας Πίστσεκ (35 χρονών):

Ο Πίστσεκ βρέθηκε το 2010 από τη Χέρτα Βερολίνου στη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Έκτοτε έχει σημειώσει 368 συμμετοχές με τη φανέλα των “κιτρινόμαυρων” και αποτελεί μία από τις ελάχιστες σταθερές του συλλόγου.

Ο Πολωνός μπακ είχε αποφασίσει να αποσυρθεί τον περασμένο Ιούνιο, ωστόσο η πανδημία του κορονοϊού έμελλε να αλλάξει τα σχέδιά του. Η αγωνιστική περίοδος που ολοκληρώθηκε διακόπηκε πρόωρα λόγω των συνθηκών, γεγονός που έκανε τον 35χρονο να αλλάξει την απόφασή του και να ανανεώσει με τους Βεστφαλούς για έναν ακόμη χρόνο.

Έτσι, ο Πίστσεκ θα παραμείνει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2021 όπου αναμένεται να “κρεμάσει τα παπούτσια” του.