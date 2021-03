Επίσημο: Φεύγει από τη Σίτι ο Αγουέρο στο τέλος της σεζόν

Τέλος εποχής! Ο Σέρχιο Αγουέρο που έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, αναμένεται να αποχωρήσει από τους «σίτιζενς», κάτι το οποίο και ανακοίνωσε ο βρετανικός σύλλογος.

O 32χρονος Αργεντινός φορ είχε αποκτηθεί από την Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2011 πληρώνοντας το ποσό των 40 εκατ. ευρώ και έχει κατακτήσει σχεδόν τα… πάντα με τον αγγλικό σύλλογο!

Σε 384 εμφανίσεις του σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σίτι πέτυχε 257 γκολ και μοίρασε 73 ασίστ.

Ο Αγουέρο θα αποχωρήσει από τη Σίτι στο φινάλε της σεζόν, όταν και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του στην ομάδα του Μάντσεστερ είναι το γκολ κόντρα στην ΚΠΡ που χάρισε το πρωτάθλημα στους «σίτιζενς», με τον Αργεντινό στράικερ να βρίσκεται πλέον στην αναζήτηση του επόμενου ποδοσφαιρικού του σταθμού.

Πιθανότερος όλων η Μπαρτσελόνα, με την Παρί Σεν Ζερμέν να παίζει και αυτή!

Ο Αγουέρο είναι ο 4ος σκόρερ στην ιστορία της Premier League με 181 γκολ αλλά και ο πρώτος ξένος σκόρερ στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο.

