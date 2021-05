Επικό τρολάρισμα της Ryanair στον άτιτλο Μουρίνιο!

Η Ρόμα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο και η Ryanair βρήκε την ευκαιρία για το τρολάρισμα της χρονιάς.

Η απόφαση του ιταλικού συλλόγου να προσλάβει τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος επιστρέφει στη Serie A μετά την απολύτως επιτυχημένη θητεία του στην Ίντερ, προκάλεσε ποικίλα σχόλια στον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο.

Η γνωστή αεροπορική εταιρεία βρήκε την ευκαιρία να διαφημίσει τα νέα οικονομικά δρομολόγιά της από το Λονδίνο προς τη Ρώμη, αλλά ταυτόχρονα και να τρολάρει τον Μουρίνιο.

Γράφει, μάλιστα, στον επίσημο λογαριασμό της ότι με δεδομένο ότι δεν κατέκτησε τίτλους με την Τότεναμ θα είναι πιο οικονομικοί οι ναύλοι καθώς δεν θα έχει πολλές αποσκευές να μεταφέρει!

«Ο Ζοσέ θα χαρεί να μάθει πως προς το παρόν πετάμε από το Λονδίνο στη Ρώμη με μόλις 14,99 λίρες. Λόγω έλλειψης τροπαίων με την Τότεναμ περιμένουμε ότι μία τσάντα μεταφοράς θα είναι αρκετή γι’ αυτό το ταξίδι» γράφει στο ποστάρισμα η αεροπορική εταιρία.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021