Ενδιαφέρει την Ομόνοια: Ακυρώθηκε την υστάτη το Ντρίτα-Λίνφιλντ!

Δεν θα διεξαχθεί σήμερα όπως είχε προγραμματιστεί ο «τελικός» της προ-προκριματικής φάσης του Champions League ανάμεσα σε Ντρίτα και Λίνφιλντ.

Πρόκειται για τον αγώνα από τον οποίον θα προκύψει ο αντίπαλος της Λέγκια στον πρώτο προκριματικό γύρο, ζευγάρι που θα… βγάλει τον αντίπαλο της Ομόνοιας στον δεύτερο γύρο, νοουμένου ότι οι πράσινοι προκριθούν από την Αραράτ.

Όπως ανακοίνωσαν οι δύο ομάδες, ο αγώνας της Ντρίτα με την Λίνφιλντ, που θα άρχιζε στις 19:00 και θα διεξαγόταν στη Νιόν της Ελβετίας, ακυρώθηκε διότι μέλος της ομάδας του Κοσόβου βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό.

Η τύχη του αγώνα θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες από την UEFA.

The club has been advised by @UEFA that this evenings @ChampionsLeague Preliminary Round tie against @FCDRITA has been postponed due to Covid 19 issues within the Kosovan team. Further details will follow once we hear the outcome from UEFA’s Disciplinary body.

— Linfield FC (@OfficialBlues) August 11, 2020