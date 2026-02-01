ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ακάθεκτοι οι Βοιωτοί, έριξαν τριάρα στους Αρκάδες και οι υψηλές πτήσεις συνεχίζονται - Σκόραρε ο Κωστή!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ακάθεκτοι οι Βοιωτοί, έριξαν τριάρα στους Αρκάδες και οι υψηλές πτήσεις συνεχίζονται - Σκόραρε ο Κωστή!

Ασταμάτητος ο Λεβαδειακός! Η ομαδάρα του Νίκου Παπαδόπουλου, έστησε ένα ακόμη πάρτι, αυτή τη φορά στην βροχή επί του Asteras AKTOR τον οποίο νίκησε 3-1 και πλησιάζει στο όνειρό της!

O Λεβαδειακός είναι ασταμάτητος. Οι Βοιωτοί συνεχίζουν αήττητοι μέσα στο 2026, καθώς επικράτησαν 3-1 του Αστέρα ΑΚΤΟR για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι υψηλές τους πτήσεις φυσικά συνεχίζονται.

Ο Τσάπρας έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 44ο λεπτό, με τον Παλάσιος να διπλασιάζει τα τέρματα των Βοιωτών στο 47′. Ο Ιωάννης Κωστή στο 62′ ανέβασε περαιτέρω τον δείκτη του σκορ, καθαρίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι. Στο 76′ οι Αρκάδες μείωσαν με τον Ιβάνοβ.

Στην βαθμολογία, ο Λεβαδειακός στρογγυλοκάθεται στην 4η θέση με 38 πόντους. Από την άλλη, σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος είναι 13ος, έχοντας συγκεντρώσει 13 βαθμούς και αγνοώντας τη νίκη στο πρωτάθλημα από τις 30 Νοεμβρίου.

O Λεβαδειακός συγκεντρώνεται στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (4/2, 17:00). Μάλιστα, οι Βοιωτοί θα αντιμετωπίσουν την κρητική ομάδα και την Κυριακή (8/2, 17:00) για το πρωτάθλημα. Ο Αστέρας ΑΚΤΟR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (4/2, 18:30) σε εξ αναβολής αναμέτρηση, ενώ στη συνέχεια υποδέχεται τον Βόλο (7/2, 18:00).

To ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία του Λεβαδειακού και παρ’ ολίγον αυτογκόλ των φιλοξενούμενων. Ο Παλάσιος από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, ο Ιβάνοβ έβαλε το πόδι του και λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 5ο λεπτό. Ο Αστέρας AKTOR πρέσαρε τους Βοιωτούς και προσπαθούσε να φανεί επικίνδυνος στη μετάβαση. Στο 9′ μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Λοντίγκιν έχασε την έξοδο, ο Σιλά πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Οκό να μην μπορεί στη συνέχεια να ευστοχήσει.

Ο Λεβαδειακός επιχειρούσε να παίξει γρήγορα ανάμεσα στις γραμμές των Αρκάδων και κυρίως από τον άξονα. Στο 12′ ο Μπάλτσι έστρωσε στον Κωστή, εκείνος έκανε το φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στα επόμενα λεπτά οι ευκαιρίες ήταν λίγες, με τις δύο ομάδες να δοκιμάζουν κάποια σουτ εκτός περιοχής, χωρίς κάποιο από αυτά να βρίσκει στόχο.

Οι γηπεδούχοι μετά το 30ο λεπτό αύξησαν την ταχύτητά τους. Στο 33′ οι παίκτες του Λεβαδειακού άλλαξαν γρήγορα την μπάλα, ο Παλάσιος βρήκε χώρο στα δεξιά μέσα στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Τριανταφυλλόπουλο να βάζει το πόδι του για το στοπ. Στο 43′ οι Βοιωτοί άγγιξαν το γκολ. Ο Μπάλτσι γέμισε στην περιοχή από τα δεξιά, ο Βήχος πήρε την κεφαλιά, ο τερματοφύλακας του Αστέρα AKTOR εκτινάχθηκε και απέκρουσε.

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 44′. Σε μία γρήγορη μετάβαση, από τα αριστερά η μπάλα πήγε στα δεξιά, ο Παλάσιος βρήκε τον Τσάπρα στην περιοχή, που είχε ανέβει. Εκείνος τσίμπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον Παπαδόπουλο και έκανε το 1-0.

Ο Λεβαδειακός διπλασίασε τα τέρματά του νωρίς στο δεύτερο μέρος. Κλέψιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Όζμπολτ έφυγε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, άνοιξε στα δεξιά στον Παλάσιος και ευστόχησε για το 2-0. Στα επόμενα λεπτά o Αστέρας AKTOR πήρε την μπάλα στα πόδια του, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους.

Στο 61ο λεπτό οι Βοιωτοί  αύξησαν ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Ο Παλάσιος από τα δεξιά έφερε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, με τον Κωστή να πλασάρει με το αριστερό για το 3-0. Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να μειώσει στο 76′. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Κετού με κεφαλιά – πάσα βρήκε τον Ιβάνοβ, ο οποίος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η σφοδρή βροχόπτωση βάρυνε τον αγωνιστικό χώρο, επηρεάζοντας αναλόγως και τη ροή του παιχνιδιού. Ο Λεβαδειακός ήταν προσεκτικός στο παιχνίδι του, οι Αρκάδες είχαν κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο το 3-1 παρέμεινε έως το φινάλε, με τους Βοιωτούς να πανηγυρίζουν σημαντική νίκη.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (76′ Χ. Παπαδόπουλος), Μανθάτης (52′ Νίκας), Τσοκάι, Μπάλτσι (63′ Πεντρόσο), Παλάσιος (80′ Φίλων), Όζμπολτ (62′ Οζέγκοβιτς)

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (65′ Δεληγιαννίδης), Σιλά, Μούμο (65′ Γκονθάλεθ), Γιαμπλόνσκι (50′ Τσίκο), Μπαρτόλο (82′ Τζοακίνι), Κετού, Καλτσάς (65′ Εμμανουηλίδης), Όκο

Πηγή: sport24.

 

 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Η σπουδαία επικράτηση του Ακρίτα επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τιμούρ: «Όταν φοράς τη φανέλα της Ανόρθωσης δεν γίνεται να έχεις αυτή την απόδοση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλος ο Γιαννακόπουλος μετά την ήττα από τον Άρη: «Ντροπή σας! Να παραιτηθείτε όλοι!»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΛ σήκωσε το τρόπαιο στο κύπελλο Γυναικών

Κύπρος

|

Category image

Φώναξε παρών ο Ακρίτας που βύθισε εκ νέου σε προβληματισμό την Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Ελπίζω πως θα είμαστε έτοιμοι» - Η τοποθέτηση για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Άρης 0-1

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σέσκο είπε την τελευταία... λέξη στο 90+4΄ και τρένο η Γιουνάιτεντ με Κάρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το «κτύπημα» του Γιόβετιτς στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ακάθεκτοι οι Βοιωτοί, έριξαν τριάρα στους Αρκάδες και οι υψηλές πτήσεις συνεχίζονται - Σκόραρε ο Κωστή!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα ζόρισε την Ομόνοια αλλά είχε… Γιόβετιτς και γλίτωσε το χαρακίρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ντεμπούτο αλλά αλλαγή στην αλλαγή ο Μαγιαμπέλα και μεγάλη αγωνία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Ράτζκοφ κόντρα στην ΑΕΛ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στη μάχη με τον Άρη

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Εμπαπέ «λύτρωσε» τη Ρεάλ με πέναλτι στο 90+9'!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη