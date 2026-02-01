Ακάθεκτοι οι Βοιωτοί, έριξαν τριάρα στους Αρκάδες και οι υψηλές πτήσεις συνεχίζονται - Σκόραρε ο Κωστή!

O Λεβαδειακός είναι ασταμάτητος. Οι Βοιωτοί συνεχίζουν αήττητοι μέσα στο 2026, καθώς επικράτησαν 3-1 του Αστέρα ΑΚΤΟR για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι υψηλές τους πτήσεις φυσικά συνεχίζονται.

Ο Τσάπρας έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 44ο λεπτό, με τον Παλάσιος να διπλασιάζει τα τέρματα των Βοιωτών στο 47′. Ο Ιωάννης Κωστή στο 62′ ανέβασε περαιτέρω τον δείκτη του σκορ, καθαρίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι. Στο 76′ οι Αρκάδες μείωσαν με τον Ιβάνοβ.

Στην βαθμολογία, ο Λεβαδειακός στρογγυλοκάθεται στην 4η θέση με 38 πόντους. Από την άλλη, σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Αστέρας AKTOR, ο οποίος είναι 13ος, έχοντας συγκεντρώσει 13 βαθμούς και αγνοώντας τη νίκη στο πρωτάθλημα από τις 30 Νοεμβρίου.

O Λεβαδειακός συγκεντρώνεται στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (4/2, 17:00). Μάλιστα, οι Βοιωτοί θα αντιμετωπίσουν την κρητική ομάδα και την Κυριακή (8/2, 17:00) για το πρωτάθλημα. Ο Αστέρας ΑΚΤΟR αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό την Τετάρτη (4/2, 18:30) σε εξ αναβολής αναμέτρηση, ενώ στη συνέχεια υποδέχεται τον Βόλο (7/2, 18:00).

To ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία του Λεβαδειακού και παρ’ ολίγον αυτογκόλ των φιλοξενούμενων. Ο Παλάσιος από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, ο Ιβάνοβ έβαλε το πόδι του και λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 5ο λεπτό. Ο Αστέρας AKTOR πρέσαρε τους Βοιωτούς και προσπαθούσε να φανεί επικίνδυνος στη μετάβαση. Στο 9′ μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Λοντίγκιν έχασε την έξοδο, ο Σιλά πήρε την πρώτη κεφαλιά, με τον Οκό να μην μπορεί στη συνέχεια να ευστοχήσει.

Ο Λεβαδειακός επιχειρούσε να παίξει γρήγορα ανάμεσα στις γραμμές των Αρκάδων και κυρίως από τον άξονα. Στο 12′ ο Μπάλτσι έστρωσε στον Κωστή, εκείνος έκανε το φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει άουτ. Στα επόμενα λεπτά οι ευκαιρίες ήταν λίγες, με τις δύο ομάδες να δοκιμάζουν κάποια σουτ εκτός περιοχής, χωρίς κάποιο από αυτά να βρίσκει στόχο.

Οι γηπεδούχοι μετά το 30ο λεπτό αύξησαν την ταχύτητά τους. Στο 33′ οι παίκτες του Λεβαδειακού άλλαξαν γρήγορα την μπάλα, ο Παλάσιος βρήκε χώρο στα δεξιά μέσα στην περιοχή, έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Τριανταφυλλόπουλο να βάζει το πόδι του για το στοπ. Στο 43′ οι Βοιωτοί άγγιξαν το γκολ. Ο Μπάλτσι γέμισε στην περιοχή από τα δεξιά, ο Βήχος πήρε την κεφαλιά, ο τερματοφύλακας του Αστέρα AKTOR εκτινάχθηκε και απέκρουσε.

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 44′. Σε μία γρήγορη μετάβαση, από τα αριστερά η μπάλα πήγε στα δεξιά, ο Παλάσιος βρήκε τον Τσάπρα στην περιοχή, που είχε ανέβει. Εκείνος τσίμπησε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον Παπαδόπουλο και έκανε το 1-0.

Ο Λεβαδειακός διπλασίασε τα τέρματά του νωρίς στο δεύτερο μέρος. Κλέψιμο της μπάλας στη μεσαία γραμμή, ο Όζμπολτ έφυγε απέναντι από τον Παπαδόπουλο, άνοιξε στα δεξιά στον Παλάσιος και ευστόχησε για το 2-0. Στα επόμενα λεπτά o Αστέρας AKTOR πήρε την μπάλα στα πόδια του, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους.

Στο 61ο λεπτό οι Βοιωτοί αύξησαν ακόμη περισσότερο τον δείκτη του σκορ. Ο Παλάσιος από τα δεξιά έφερε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, με τον Κωστή να πλασάρει με το αριστερό για το 3-0. Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να μειώσει στο 76′. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Κετού με κεφαλιά – πάσα βρήκε τον Ιβάνοβ, ο οποίος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η σφοδρή βροχόπτωση βάρυνε τον αγωνιστικό χώρο, επηρεάζοντας αναλόγως και τη ροή του παιχνιδιού. Ο Λεβαδειακός ήταν προσεκτικός στο παιχνίδι του, οι Αρκάδες είχαν κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο το 3-1 παρέμεινε έως το φινάλε, με τους Βοιωτούς να πανηγυρίζουν σημαντική νίκη.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Χάνα, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (76′ Χ. Παπαδόπουλος), Μανθάτης (52′ Νίκας), Τσοκάι, Μπάλτσι (63′ Πεντρόσο), Παλάσιος (80′ Φίλων), Όζμπολτ (62′ Οζέγκοβιτς)

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (65′ Δεληγιαννίδης), Σιλά, Μούμο (65′ Γκονθάλεθ), Γιαμπλόνσκι (50′ Τσίκο), Μπαρτόλο (82′ Τζοακίνι), Κετού, Καλτσάς (65′ Εμμανουηλίδης), Όκο

