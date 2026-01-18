Μεθυστικός για ένα ημίχρονο με τρομερό Χατσίδη ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη δράση του πρωταθλήματος, φιλοξενώντας τον ΟΦΗ στην Τούμπα, λίγες ημέρες μετά τα συνεχόμενα απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια με Παναιτωλικό και Ολυμπιακό. Στόχος του οι τρεις βαθμοί της νίκης και η επιστροφή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Παράλληλα οι «ασπρόμαυροι» κλήθηκαν να διαχειριστούν κόπωση και απουσίες, έχοντας παράλληλα στο μυαλό τους και την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μπέτις για το Europa League.

Με Ζαφείρη στα χαφ, χωρίς Κωνσταντέλια

Οι ιώσεις επηρέασαν το ρόστερ του «Δικεφάλου», με αποτέλεσμα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να μην βρίσκεται καν στην αποστολή, ενώ το πολύ κλειστό ροτέισον στα προηγούμενα παιχνίδια οδήγησε τον Ραζβάν Λουτσέσκου σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στον ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί η απόφαση να γίνει χρήση του δικαιώματος αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά, προκειμένου να υπάρξει καλύτερη διαχείριση δυνάμεων στο απαιτητικό πρόγραμμα.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Τσιφτσής. Στο κέντρο της άμυνας αγωνίστηκαν οι Μιχαηλίδης και Βολιάκος, με τον Λουτσέσκου να δίνει ανάσες στον Μπάμπα και την ευκαιρία στον Τέιλορ στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ δεξιά παρέμεινε σταθερά ο Κένι.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Ζαφείρης – Μεϊτέ επιβεβαιώθηκε, με τον πρώτο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τον αγώνα Κυπέλλου στον Πειραιά.

Στην επίθεση, ο Πέλκας, που είχε ξεπεράσει τον τραυματισμό του, πήρε τον ρόλο του «αντί-Κωνσταντέλια», στο δεξιό άκρο ξεκίνησε ο νεαρός Χατσίδης, αριστερά αγωνίστηκε ο Τάισον, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης πήρε ξανά φανέλα βασικού.

ΟΦΗ με σημαντικές απουσίες

Ο ΟΦΗ ήρθε στην Τούμπα με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το μεγάλο διπλό στην OPAP Arena απέναντι στην ΑΕΚ (0-1), που του είχε δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ωστόσο, οι Κρητικοί παρατάχθηκαν με αρκετές απουσίες, καθώς οι Νους και Λαμπρόπουλος ήταν τιμωρημένοι, ο Φούντας παρέμενε τραυματίας, ο Ανδρούτσος είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή καρτών, ενώ εκτός τέθηκε και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ λόγω ίωσης.

Οι απουσίες «άνοιξαν» χώρο στην αποστολή για παιδιά της Ακαδημίας των Κρητικών, τα οποία δουλεύουν με την πρώτη ομάδα. Ο 18χρονος στόπερ Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο 17χρονος χαφ Μάνος Χνάρης, είχαν βρεθεί ξανά σε αποστολή, όμως το νέο όνομα της αποστολής ήταν του Χρήστου Τσαλπατούρου.

Ο μόλις 15 ετών χαφ έγινε τον περασμένο Οκτώβριο ο νεότερος επαγγελματίας του ΟΦΗ, ενώ θεωρείται από τα κορυφαία ταλέντα στην ηλικία του. Ο γεννημένος στις 12 Απριλίου του 2010 Πατρινός μέσος αγωνίζεται φέτος με την Κ17 του ΟΦΗ και το 2024 είχε αποκτηθεί από την Παναχαϊκή.

Με το πόδι στο γκάζι ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ με ξεκάθαρη διάθεση να το «καθαρίσει» από νωρίς. Και το έκανε. Με μπροστάρη τον 19χρονο Δημήτρης Χατσίδης, ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ένα πρώτο ημίχρονο υψηλού επιπέδου, φτάνοντας με άνεση στο 3-0.

Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε το πλάνο. Πίεση ψηλά, γρήγορη ανάκτηση της μπάλας και κάθετο παιχνίδι. Στο 7’, υπήρχαν ήδη οι προϋποθέσεις για γκολ, όταν το γύρισμα του Δημήτρης Πέλκας κόντραρε και δεν έφτασε ποτέ ούτε στον Γιώργος Γιακουμάκης, ούτε στον Χατσίδη. Στα πρώτα λεπτά ο ΟΦΗ προσπάθησε να ανταποκριθεί στο στοχευμένο πρέσινγκ, όμως ο ΠΑΟΚ είχε ένταση, ρυθμό και έναν Λουτσέσκου διαρκώς όρθιο, να κατευθύνει κάθε κίνηση.

Στα πρώτα 15 λεπτά, σχεδόν κάθε επαφή του Χατσίδη με την μπάλα ήταν σωστή. Καθαρές αποφάσεις, αυτοπεποίθηση, θάρρος. Και στο 18’ ήρθε το 1-0. Ο νεαρός επιθετικός σούταρε με το αριστερό από τη γραμμή της περιοχής, ο Χριστογεώργος απέκρουσε στην αριστερή του γωνία, όμως ο Πέλκας –γεννημένος για τέτοιες φάσεις– πήρε το ριμπάουντ και άνοιξε το σκορ.

Το πρόβλημα που ακούει στο όνομα Μεϊτέ

Το γκολ «έλυσε» οριστικά τα πόδια των γηπεδούχων, αν και η εικόνα του πεσμένου στο χορτάρι Σουαλιό Μεϊτέ προκάλεσε ανησυχία. Στο 25’, ο ΠΑΟΚ άγγιξε και δεύτερο γκολ, σε μια φάση που ξεκίνησε από εξαιρετική μπαλιά του Μιχαηλίδη και κατέληξε σε σουτ του Χρήστος Ζαφείρης, το οποίο μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

Οι ενοχλήσεις του Μεϊτέ έφεραν αναγκαστική αλλαγή στο 27’, με τον Μαντί Καμαρά να περνά στο παιχνίδι. Το ερώτημα ήταν πώς θα αντιδρούσε ο ΠΑΟΚ χωρίς τον κινητήριο μοχλό του. Το δίδυμο Ζαφείρης – Καμαρά έπαιζε για πρώτη φορά μαζί, όμως η συνοχή δεν χάθηκε.

Ο ΟΦΗ είχε μία καλή στιγμή με την κεφαλιά του Ισέκα, όμως η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε. Στο 35’, ο Χατσίδης απείλησε ξανά με δυνατό αριστερό σουτ εκτός περιοχής, δείχνοντας ότι δεν ήταν απλώς «παρών» στο ματς, αλλά ο πρωταγωνιστής του.

Εύκολα και άνετα στο 3-0

Στο 40’ ήρθε το 2-0. Ο Ζαφείρης από δεξιά έδωσε στον Χατσίδη, εκείνος βρήκε τον Τάισον στο ύψος του πέναλτι και ο Βραζιλιάνος, με ωραία προσποίηση και ψύχραιμο πλασέ από τη μικρή περιοχή, σκόραρε. Σε ηλικία 38 ετών και μίας ημέρας, μπήκε στο top-3 των γηραιότερων σκόρερ του ΠΑΟΚ σε επίσημο παιχνίδι.

Και πριν προλάβει ο ΟΦΗ να συνέλθει, ήρθε και το 3-0. Στο 43’, νέα ασίστ του Χατσίδη, κάθετη στον Γιακουμάκη, ο οποίος «έσκαψε» ιδανικά την μπάλα στο τετ-α-τετ με τον Χριστογεώργο, με τον Κωστούλα να μην προλαβαίνει να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

Το μαγικό 45λεπτο του Χατσίδη

Μπορεί ο Πέλκας, ο Τάισον και ο Γιακουμάκης να βρήκαν δίχτυα, όμως το πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου ήταν αναμφίβολα ο Δημήτρης Χατσίδης. Συμμετοχή και στα τρία γκολ, δύο ασίστ και το σουτ που «γέννησε» το 1-0. Παιχνιδάρα από τον 19χρονο επιθετικό του ΠΑΟΚ, στη μόλις δεύτερη παρουσία του στο αρχικό σχήμα (μετά την πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ).

Γεννημένος στις 14 Ιουνίου 2006, μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από το 2013, έδειξε γιατί το όνομά του αρχίζει να ακούγεται όλο και πιο δυνατά. Και φυσικά, ο νεαρός επιθετικός από την Κοζάνη, που το καλοκαίρι βρέθηκε στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δικαιώνει απόλυτα τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος με τη σειρά «απαντά» για πολλοστή φορά στους επικριτές του και όλους όσοι υποστηρίζουν ελαφρά τη καρδία ότι δεν χρησιμοποιεί τους νέους παίκτες.

Οι «ασπρόμαυροι», με το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου να τους δίνει απόλυτη ασφάλεια, μπήκαν στο δεύτερο μέρος με ξεκάθαρη στόχευση τη σωστή διαχείριση δυνάμεων, έχοντας στο μυαλό την ευρωπαϊκή συνέχεια και το κρίσιμο ραντεβού της Πέμπτης (22/1, 19:45) απέναντι στην ισχυρή Μπέτις.

Το δεύτερο 45λεπτο κύλησε σε χαμηλότερο τέμπο, χωρίς φάσεις που να αλλάζουν τις ισορροπίες, με τις δύο ομάδες να έχουν συμβιβαστεί ουσιαστικά με την εικόνα και το σκορ του πρώτου μέρους. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε λόγο να ρισκάρει, κράτησε τις γραμμές του σωστά, έσβησε το ματς με κατοχή και απλές επιλογές και δεν επέτρεψε στον ΟΦΗ να πιστέψει ότι μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Οι αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου είχαν περισσότερο χαρακτήρα διαχείρισης και δοκιμών, με το πιο ενδιαφέρον στοιχείο να είναι η μετατόπιση του Χρήστου Ζαφείρη σε ρόλο «δεκαριού» για σχεδόν είκοσι λεπτά. Ένα πείραμα που έδωσε επιπλέον εικόνες στον Ρουμάνο τεχνικό, σε μια βραδιά όπου το αποτέλεσμα είχε κριθεί νωρίς και το ζητούμενο ήταν να φύγουν όλοι υγιείς από το γήπεδο.

MVP: Με διαφορά ο Δημήτρης Χατσίδης. Τους λόγους τους εξηγήσαμε πιο πάνω.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Πολύ καλό παιχνίδι από Τάισον Πέλκα. Μηχανάκι ο Ζαφείρης. Καμία έκπληξη...

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Κωστούλας αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τον Χατσίδη στο πρώτο μισό της αναμέτρησης.

Η ΓΚΑΦΑ: Η αδράνεια και των τριών κεντρικών αμυντικών του ΟΦΗ στη φάση του 1-0, όπου δεν κατάλαβαν από που πετάχθηκε ο Πέλκας και πήρε το ριμπάουντ μετά το σουτ του Χατσίδη.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γιουματσίδης πέρασε τελείως απαρατήρητος, με ελάχιστες διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε: καθάρισε το ματς από νωρίς και το διαχειρίστηκε με ωριμότητα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Επέστρεψε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στρέφει την προσοχή του στο ματς με την Μπέτις.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27' Καμαρά), Ζαφείρης (88' Σάστρε), Χατσίδης (88' Γερεμέγεφ), Πέλκας (71' Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (71' Μύθου).

ΟΦΗ (Γιάννης Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας (46' Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης (69' Καινουργιάκης), Καραχάλιος, Αποστολάκης (91' Χνάρης), Μαρινάκης, Σαλσέδο, Ισέκα (69'Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (82' Νέιρα).

gazzetta.gr