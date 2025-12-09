Θλάση ο Γιακουμάκης - Επιστρέφει τον Ιανουάριο

Κακά είναι τα μαντάτα στον ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Μετά από εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε ότι ο επιθετικός του Δικεφάλου του Βορρά έχει υποστεί θλάση στον αριστερό τετρακέφαλο.

Η διάγνωση αυτή ουσιαστικά τον θέτει εκτός για τα υπόλοιπα παιχνίδια της ομάδας μέσα στο τρέχον έτος, με την επιστροφή του να εκτιμάται τον Ιανουάριο.

Ακόμη δεν μπορεί αυτή να τοποθετηθεί χρονικά με ακρίβεια. Η κατάσταση του θα εκτιμάται από τους ιατρούς της ομάδας και ανάλογα θα αποφασιστεί το πότε θα μπορέσει να αγωνιστεί και πάλι.

Με βάση αυτούς του υπολογισμούς ο Γιακουμάκης θα απουσιάζει από τα ματς με Λουντογκόρετς (11 Δεκεμβρίου), Ατρόμητο (14.12), Μαρκό (17.12) και Παναθηναϊκό (21.12).

Θυμίζουμε ότι ο Γιακουμάκης τραυματίστηκε στο ματς του Δικεφάλου του Βορρά με τον Άρη την περασμένη Κυριακή από το οποίο αποχώρησε ως τραυματίας στο 58ο λεπτό.

sport-fm.gr