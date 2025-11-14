ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Τουρκία για Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό του, όμως την ίδια στιγμή το όνομά του αρχίζει ξανά να «παίζει» δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι.

Πληροφορίες από το εξωτερικό αναφέρουν πως ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 28χρονου χαφ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ ο οποίος αποτελεί βασικό γρανάζι στον «ασπρόμαυρο» άξονα και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων με σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Ο Καμαρά βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του και ετοιμάζεται να μπει σε εντατικούς ρυθμούς προπονήσεων. Ο ΠΑΟΚ τον περιμένει ως μια εσωτερική μεταγραφή στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί όπου η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάζεται κάθε διαθέσιμη λύση για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής, ενώ παράλληλα δίνει τη δική του μάχη στην Ευρώπη.

Η περίπτωση Αφρικανού χαφ ήδη έχει μπει στις λίστες αρκετών ομάδων (όπως η Τράμπζονσπορ και η Σαμσουνσπόρ) που αναζητούν έναν χαφ με ένταση, τρεξίματα και ικανότητα στο αμυντικό και δημιουργικό κομμάτι. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν λάβει ακόμη επίσημη πρόταση, ωστόσο είναι ενήμεροι για το αυξανόμενο ενδιαφέρον.

