ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Τουρκία για Καμαρά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Τουρκία για Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά επιστρέφει δυναμικά μετά τον τραυματισμό του, ενώ την ίδια ώρα ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ο Μαντί Καμαρά μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό του, όμως την ίδια στιγμή το όνομά του αρχίζει ξανά να «παίζει» δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι.

Πληροφορίες από το εξωτερικό αναφέρουν πως ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 28χρονου χαφ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτησή του μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ ο οποίος αποτελεί βασικό γρανάζι στον «ασπρόμαυρο» άξονα και έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων με σημαντική οικονομική επιφάνεια.

Ο Καμαρά βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του και ετοιμάζεται να μπει σε εντατικούς ρυθμούς προπονήσεων. Ο ΠΑΟΚ τον περιμένει ως μια εσωτερική μεταγραφή στη μάχη του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί όπου η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου χρειάζεται κάθε διαθέσιμη λύση για να παραμείνει σε τροχιά κορυφής, ενώ παράλληλα δίνει τη δική του μάχη στην Ευρώπη.

Η περίπτωση Αφρικανού χαφ ήδη έχει μπει στις λίστες αρκετών ομάδων (όπως η Τράμπζονσπορ και η Σαμσουνσπόρ) που αναζητούν έναν χαφ με ένταση, τρεξίματα και ικανότητα στο αμυντικό και δημιουργικό κομμάτι. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουν λάβει ακόμη επίσημη πρόταση, ωστόσο είναι ενήμεροι για το αυξανόμενο ενδιαφέρον.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μουντιάλ 2026: Οι ομάδες που έχουν προκριθεί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για το παιχνίδι με την ΑΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

O Γιούργκεν Κλοπ... «μπλοφάρει» για την επιστροφή του στα γήπεδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στην προπόνηση της Αργεντινής για να δουν τον Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψαν τα χαμόγελα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποτελεί ένα έξτρα «όπλο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Χωρίς Μπαπέ η Γαλλία στο Αζερμπαϊτζάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία και Τουρκία για Καμαρά

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λόρις Κάριους βρήκε την... Ιθάκη του στην Σάλκε και την οδηγεί στην Βundesliga

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Κορόνα ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφιά» Ομπαμεγιάνγκ για Τσέλσι: «Ο χειρότερος σύλλογος της καριέρας μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Ομόνοια εξασφάλισε επιπλέον 800 εισιτήρια για Βιέννη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το MLS «ευθυγραμμίζεται» με την Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φίλος της Μονακό κατέχει 1146 φανέλες και γεμίζει μισό γήπεδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Πάτσο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη