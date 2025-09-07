O Παναθηναϊκός έκανε… πραγματικό το όνειρο του μικρού Κωνσταντίνου!

Τα κοινωνικά του αντανακλαστικά έδειξε για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός, με την ΠΑΕ να ικανοποιεί το αίτημα του μικρού Κωνσταντίνου για να βρεθεί στο Κορωπί.

Ο νεαρός φίλος του «τριφυλλιού», που δίνει μάχη με τον καρκίνο, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο, όπου φωτογραφήθηκε με τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης του ομάδας, ενώ πήρε και κάποια δώρα!

Μάλιστα, στο περιθώριο της επίσκεψής του στο «Γεώργιος Καλαφάτης», ο Κωνσταντίνος -που φορούσε αρχικά μια φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη, μέχρι να πάρει μία με το δικό του όνομα- κατέθεσε και τα διαπιστευτήρια του με την μπάλα...