ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

O Παναθηναϊκός έκανε… πραγματικό το όνειρο του μικρού Κωνσταντίνου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

O Παναθηναϊκός έκανε… πραγματικό το όνειρο του μικρού Κωνσταντίνου!

Την ευχή του μικρού Κωνσταντίνου, που δίνει τη δική του γενναία μάχη, έκανε πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός, σε μια αξιέπαινη κίνηση της ΠΑΕ.

Τα κοινωνικά του αντανακλαστικά έδειξε για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός, με την ΠΑΕ να ικανοποιεί το αίτημα του μικρού Κωνσταντίνου για να βρεθεί στο Κορωπί.

Ο νεαρός φίλος του «τριφυλλιού», που δίνει μάχη με τον καρκίνο, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο, όπου φωτογραφήθηκε με τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης του ομάδας, ενώ πήρε και κάποια δώρα!

Μάλιστα, στο περιθώριο της επίσκεψής του στο «Γεώργιος Καλαφάτης», ο Κωνσταντίνος -που φορούσε αρχικά μια φανέλα του Φώτη Ιωαννίδη, μέχρι να πάρει μία με το δικό του όνομα- κατέθεσε και τα διαπιστευτήρια του με την μπάλα...

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη