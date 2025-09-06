Ποντένσε: «Τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ, συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εδώ και μερικές ημέρες, ο Ντάνιελ Ποντένσε αποτελεί και πάλι ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, με τον Πορτογάλο εξτρέμ να βλέπει εκατοντάδες οπαδούς της ομάδας να τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο και να εκφράζει εκ νέου, μέσω social media, την ευγνωμοσύνη του.

«Τι μπορώ να πω; Ήταν μια έντονη εβδομάδα. Με συναρπάζετε με τη στήριξή σας, το πάθος και την αγάπη σας για μένα και γι' αυτόν τον τεράστιο σύλλογο! Είμαι τόσο ευγνώμων που είμαι εδώ και σας ευχαριστώ για αυτήν την υποδοχή. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε».

