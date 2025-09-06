ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Καρέτσας απλά τα «σπάει» - Τα ασύλληπτα νούμερά του και το ακραίο στατιστικό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Καρέτσας απλά τα «σπάει» - Τα ασύλληπτα νούμερά του και το ακραίο στατιστικό

Σε δύο μήνες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα γίνει... ενήλικας. Μέχρι τότε όμως ο νεαρός αστέρας της εθνικής Ελλάδας και της Γκενκ συνεχίζει να τα «σπάει» στα γήπεδα.

H Eθνική Ελλάδας ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν καταιγιστική, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σε 35 λεπτά στο πρώτο μέρος.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών για την «γαλανόλευκη» ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Γκενκ άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό, ενώ στο 17ο από δική του σέντρα ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το 2-0.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τελείωσε το ματς έχοντας:

• 75% κερδισμένα τάκλιν, 3/4

• 67% επιτυχημένες ντρίμπλες, 4/6

• 67% ακριβείς σέντρες, 4/6

• 6 δημιουργημένες ευκαιρίες

• 1 ασίστ

• 1 γκολ

 

Το τελευταίο διάστημα ο Καρέτσας έχει πρωταγωνιστήσει ουκ ολίγες φορές σε λίστες κορυφαίων ποδοσφαιριστών για την ηλικία του, σε διάφορες στατιστικές κατηγορίες.

Το ακραίο στατιστικό του Καρέτσα

Αυτή τη φορά σύμφωνα με μία νέα έρευνα του CIES Football Observatory, ο 17χρονος αστέρας είναι ένας από τους δέκα παίκτες που καλύπτουν τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά 90 λεπτά στα οκτώ μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας καλύπτει ανά 90 λεπτά αγώνα απόσταση που είναι ίση με 11,82 χλμ. Η συγκεκριμένη επίδοση τον τοποθετεί στην 9η θέση της σχετικής λίστας, ένα τρομερό επίτευγμα για την ηλικία του.

athletiko.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη