Ο Καρέτσας απλά τα «σπάει» - Τα ασύλληπτα νούμερά του και το ακραίο στατιστικό

H Eθνική Ελλάδας ξεκίνησε με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 5-1 της Λευκορωσίας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν καταιγιστική, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ σε 35 λεπτά στο πρώτο μέρος.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών για την «γαλανόλευκη» ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Γκενκ άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό, ενώ στο 17ο από δική του σέντρα ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το 2-0.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τελείωσε το ματς έχοντας:

• 75% κερδισμένα τάκλιν, 3/4

• 67% επιτυχημένες ντρίμπλες, 4/6

• 67% ακριβείς σέντρες, 4/6

• 6 δημιουργημένες ευκαιρίες

• 1 ασίστ

• 1 γκολ

Το τελευταίο διάστημα ο Καρέτσας έχει πρωταγωνιστήσει ουκ ολίγες φορές σε λίστες κορυφαίων ποδοσφαιριστών για την ηλικία του, σε διάφορες στατιστικές κατηγορίες.

Το ακραίο στατιστικό του Καρέτσα

Αυτή τη φορά σύμφωνα με μία νέα έρευνα του CIES Football Observatory, ο 17χρονος αστέρας είναι ένας από τους δέκα παίκτες που καλύπτουν τα περισσότερα χιλιόμετρα ανά 90 λεπτά στα οκτώ μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, ο Καρέτσας καλύπτει ανά 90 λεπτά αγώνα απόσταση που είναι ίση με 11,82 χλμ. Η συγκεκριμένη επίδοση τον τοποθετεί στην 9η θέση της σχετικής λίστας, ένα τρομερό επίτευγμα για την ηλικία του.

