Και με τη βούλα παίκτης του ΠΑΟΚ ο Πάβελ Απιατσιόνακ

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Με το βλέμμα στο μέλλον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.

Καλώς ήρθες, Πάβελ!»

gazzetta.gr