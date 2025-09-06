Τρέλα για την Εθνική Ελλάδος - Έχουν απομείνει 7.000 εισιτήρια για το sold out με Δανία!

Η Εθνική ομάδα εντυπωσίασε χθες όλη την Ευρώπη με την επιβλητική νίκη της επί της Λευκορωσίας με 5-1 και πλέον οι Έλληνες φίλαθλοι σπεύδουν να κλείσουν θέση στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι της Δευτέρας (8/9, 21:45) με τη Δανία.

Μάλιστα, έχουν απομείνει 7000 εισιτήρια για το πρώτο sold out του νέου κύκλου αγώνων τα Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

sdna.gr