Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδος: Με Μπακασέτα και Βαγιαννίδη οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα-Λευκορωσία.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας κόντρα στη Λευκορωσία. Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τις απαντήσεις στα δύο μεγαλύτερα ερωτηματικά να είναι Μπακασέτας και Βαγιαννίδης, όσον αφορά τις επιλογές του για το σημερινό παιχνίδι.

Αναλυτικά, ο Τζολάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά. Στα χαφ Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί «φτερό» και τον Τζόλη στο αριστερό, ενώ ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη. Εκτός αποστολής έμειναν Ρέτσος και Δουβίκας.

 

