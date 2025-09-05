Ολυμπιακός: Τα σενάρια από Τουρκία για Γιαζίτσι

Ο κακός χαμός γίνεται στην Τουρκία με τον Γιουσούφ Γιαζίτσι. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού και το όνομα του δεν υπήρχε σε αυτήν οι γείτονες το έχουν κάνει μέγα θέμα. Είναι αλήθεια ότι από ένα σημείο και μετά το έκαναν… λύσσα, αφού έχουν γραφεί ρεπορτάζ ότι ο παίκτης είναι πολύ στεναχωρημένος και διάφορα άλλα τέτοια.

Εκτός από τα διάφορα ρεπορτάζ που παρουσίασαν την κατάσταση πολύ τραγική υπήρξαν και άλλα για ενδιαφέρον από ομάδων της Τουρκίας. Συγκεκριμένα αρχικά γράφτηκε πως η Μπεσίκτας είναι ένα κλαμπ που έχει τον Γιαζίτσι στα υπόψη και θέλει να τον αποκτήσει. Βέβαια οι «αετοί» έχουν μείνει εκτός Ευρώπης και δεν έχουν ισχυρά επιχειρήματα για να πείσουν τον Τούρκο μεσοεπιθετικό.

Στη συνέχεια υπήρξαν ρεπορτάζ για την Τραμπζονσπόρ την τελευταία ομάδα στην Τουρκία που έκανε σπουδαία πράγματα ο Γιαζίτσι. Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε πως οι μεταγραφές στη γειτονική χώρα ολοκληρώνονται στις 12 Σεπτεμβρίου επομένως έχουν το περιθώριο να κάνουν κινήσεις.

Τι ισχύει, λοιπόν απ’ όλα αυτά που γράφονται στην Τουρκία; Πρώτα απ’ όλα από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι στον Ολυμπιακό και στον παίκτη έχει γίνει η παραμικρή κρούση από τους Τούρκους. Μπορεί να γράφονται διάφορα στην πατρίδα του, αλλά κίνηση που να επιβεβαιώνει όλα αυτά δεν υπάρχει.

Όσον αφορά στον ίδιο τον παίκτη, θα ήταν ψέμα αν έλεγε κανείς ότι δεν στεναχωρήθηκε, αλλά έχει δείξει απόλυτη κατανόηση και έχει καταλάβει την απόφαση του Μεντιλίμπαρ. δεν τον έχει πάρει από κάτω και δεν έχει μπει στη διαδικασία να ψαχτεί για να φύγει. Δεν φαίνεται να θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα για την οποία έχει μιλήσει με τρομερά λόγια πριν από δέκα ημέρες. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει θέμα με τον Γιαζίτσι αν και στην Τουρκία γίνεται χαμός.

