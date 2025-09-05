ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρης: Τότε θα ανακοινωθεί ο Χιμένεθ

Η ανακοίνωση για τον Μανόλο Χιμένεθ στον Άρη

Ο Μανόλο Χιμένεθ βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, στο τημ του θα είναι και 4 άτομα, οι συνεργάτες του. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη αρχίσει να γνωρίζει τη νέα του ομάδα.

Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει από Δευτέρα 8/9, Τρίτη 9/9, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί κάποια γραφειοκρατικά θέματα που είναι διαδικαστικού χαρακτήρα.

Αυτό θα γίνει παρουσία του δικηγόρου του που αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σαββατοκύριακο.

