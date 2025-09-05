Αποθέωσε Μεντιλίμπαρ η Μπαρτσελόνα

Στις 21 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπαρτσελόνα στην Ισπανία για τη League Phase του Champions League. Στο επίσημο σάιτ της η καταλανική ομάδα έκανε τα προφίλ των αντιπάλων της και στους Πειραιώτες στάθηκε στην παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ειδική αναφορά έγινε και στους παίκτες, με μεγαλύτερη έμφαση στο πρόσωπο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

«Αρχιτέκτονας του Ολυμπιακού ο Μεντιλίμπαρ»

«Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν το 2020/21, όταν αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων.

Ο αρχιτέκτονας της επιστροφής τους στο Champions League δεν είναι άλλος από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής έφτασε στην ομάδα του Πειραιά τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε έχει χτίσει μια ομάδα που κερδίζει.

Από την άφιξή του, ο σύλλογος έχει κερδίσει τρία τρόπαια με κύριο το Conference League της σεζόν 2023/24, το οποίο κατέκτησε μόλις τρεις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μεντιλίμπαρ. Ήταν ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς σηματοδότησε τον πρώτο ηπειρωτικό τίτλο στην ιστορία τους.

Τα άλλα δύο τρόπαια ήταν το ελληνικό Πρωτάθλημα και το Κύπελλο, τα οποία εξασφάλισε την περασμένη σεζόν. Η κατάκτηση του εγχώριου πρωταθλήματος τους έδωσε επίσης την απευθείας πρόκριση για τη φετινή διοργάνωση του Champions League.

Για την Μπαρτσελόνα, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένα γνώριμο πρόσωπο. Ο προπονητής έχει αντιμετωπίσει την Μπάρτσα 27 φορές, με μόλις μία νίκη στο ενεργητικό του. Ωστόσο, αυτή θα είναι η πρώτη του συνάντηση με τους Καταλανούς σε ηπειρωτικό επίπεδο. Όλες οι προηγούμενες συναντήσεις ήταν είτε στη La Liga είτε στο Copa del Rey», αναφέρουν αρχικά και συνεχίζουν με τους παίκτες-κλειδιά για τον Ολυμπιακό!

«Μεγαλύτερη απειλή ο Ελ Κααμπί!»

«Η ομάδα του Μεντιλιμπάρ ξεχωρίζει για την αμυντική της σταθερότητα, την υψηλή ένταση και τις γρήγορες μεταβάσεις. Αποτελούν μια συνεκτική μονάδα στην οποία όλοι συνεισφέρουν και θυσιάζονται για την ομάδα. Ωστόσο, ορισμένα άτομα ξεχωρίζουν.

Στο τέρμα, ο 22χρονος Τζολάκης έχει καθιερωθεί ως βασικός τόσο για τον Ολυμπιακό όσο και για την εθνική ομάδα της Ελλάδας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο του τον Ιούνιο του 2024. Στην άμυνα, ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ Ροντινέι είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για την επιθετική του συμβολή: τέσσερα γκολ και 13 ασίστ την περασμένη σεζόν.

Στο κέντρο, ο Πορτογάλος πλέι μέικερ Τσικίνιο είναι αξιοσημείωτος, έχοντας σκοράρει οκτώ γκολ και δώσει πέντε ασίστ τη σεζόν 2024/25. Στην επίθεση, η φιγούρα που ξεχωρίζει είναι ο Αγιούμπ Ελ Καάμπι. Ο Μαροκινός επιθετικός είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη απειλή του Ολυμπιακού. Από τότε που έφτασε στην Αθήνα το 2023/24, έχει σκοράρει 61 γκολ, 23 εκ των οποίων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Europa League και Conference League).

Άλλα ονόματα που αξίζει να σημειωθεί είναι οι Ζέλσον Μάρτινς, Ντάνι Γκαρθία, Μεχντί Ταρέμι, Στρέφετσα και Ντανιέλ Ποντένσε. Οι Μάρτινς και Γκαρθία έχουν ήδη αντιμετωπίσει την Μπάρτσα στο παρελθόν, ενώ οι άλλοι τρεις εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Ταρέμι ​​έφτασε από την Ίντερ, ο Στρέφετσα από την Κόμο 1907 και ο Ποντένσε από τη Σαουδική Αραβία Αλ-Σαμπάμπ. Η μεγαλύτερη αποχώρηση ήταν ο 18χρονος Χαράλαμπος Κωστούλας, που μεταγράφηκε στην Μπράιτον».