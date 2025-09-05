Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Χιμένεθ

Ο Ισπανός συμφώνησε και έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναμένεται να υπογράψει με τους κιτρινόμαυρους το νέο του συμβόλαιο.

Ο Χιμένεθ ενδέχεται να βρεθεί και στην σημερινή προπόνηση των παικτών στο Ρύσιο και θα σηκώσει άμεσα, μέσα στις επόμενες μέρες, μανίκια, ώστε να μη χαθεί άλλο έδαφος στη διακοπή. Ο Άρης θα έχει κανονικά τον έμπειρο τεχνικό στον πάγκο του απέναντι στον Ατρόμητο, με τις ανακοινώσεις, τόσο της λύσης συνεργασίας με Ουζουνίδη, όσο και εκείνη, της νέας εποχής Χιμένεθ, να είναι οι μόνες που απομένουν.

sdna.gr