Κουλούρης: Ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών

Από άλλους το περιμέναμε, ο Κουλούρης το κατάφερε! Ο 29χρονος επιθετικός βλέπει τη ζωή του να αλλάζει μέσα σε μια στιγμή. Δούλεψε βέβαια πολύ σκληρά για να συμβεί αυτό. Τα τελευταία δύο χρόνια εκτόξευσε τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Μετατράπηκε σε φορ κλάσης. Ο Έλληνας επιθετικός μάγεψε με τις εμφανίσεις και τις επιδόσεις του στην Πολωνία με την Πογκόν.

Το φινάλε του στη Πογκόν φέρνει μπροστά τη μεγαλύτερη στιγμή της ποδοσφαιρικής του διαδρομής. Τη μεταγραφή του στην Αλ Ούλα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Σαουδάραβες εκτίμησαν με το παραπάνω τις ικανότητες του 29χρονου και το έδειξαν έμπρακτα επενδύοντας τα εκατομμύριά τους. Τον αγόρασαν από την Πογκόν και του προσέφεραν ένα τεράστιο συμβόλαιο. Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι και επισήμως ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Ευθύμης Κουλούρης: Το μαγικό συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού

Το ετήσιο εισόδημα του θα ανέρχεται στα 4.6 εκατομμύρια ευρώ (!) που τον φέρνουν στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων Ελλήνων ποδοσφαιριστών όλων των εποχών! Η νέα ομάδα του εδρεύει στην πόλη Αλ-Ούλα, στη Μεδίνα, και αγωνίζεται στο «Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium», ενδεικτικό της φιλοδοξίας ενός πρότζεκτ που στηρίζεται από τη «Royal Commission for AlUla».

