Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

«Βαρύς» έπεσε ο πέλεκυς για την ΑΕΚ από την UEFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανακοίνωσε τις ποινές που θα επιβάλει στην Ένωση για άναμμα καπνογόνων στο παιχνίδι απέναντι στην Άντερλεχτ στις 28 Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Δικεφάλου, κόντρα στην Αμπερντίν δηλαδή για τη 2η αγωνιστική της League Phase, το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο της «OPAP Arena» θα παραμείνει κλειστό. Πρόκειται για τις θύρες 19-21-23-25. Υπενθυμίζουμε πως παρόμοια τιμωρία είχε επιβληθεί στους «κιτρινόμαυρους» και για το ματς απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Επιπλέον, η Ένωση τιμωρήθηκε και με μια ακόμα αγωνιστική κεκλεισμένων των ίδιων θυρών, με ανασταλτικό χαρακτήρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο παράπτωμα θα ενεργοποιήσει αυτή την ποινή και το κάτω διάζωμα στο βόρειο πέταλο θα κλείσει ξανά.

Εκτός αυτού, η UEFA επέβαλε και πρόστιμα συνολικού ύψους 86.000 ευρώ στην ΑΕΚ για διάφορες παραβάσεις στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Τα πρόστιμα της ΑΕΚ

30.000 ευρώ για καπνογόνα

18.000 ευρώ για κλειστούς διαδρόμους

18.000 ευρώ για λέιζερ

17.500 ευρώ για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της UEFA

2.5000 ευρώ για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο

gazzetta.gr