ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πελίστρι: «Χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πελίστρι: «Χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ»

Ο Φακούντο Πελίστρι αναφέρθηκε με καλά λόγια στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό και τόνισε πως μέλημά του είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Και… ολίγη από Παναθηναϊκό είχαν οι δηλώσεις του Φακούντο Πελίστρι, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το ματς της Ουρουγουάης με το Περού, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Εκπροσωπώντας, λοιπόν, τους συμπαίκτες του ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ αναφέρθηκε πέραν της αυριανής (05/09) αναμέτρησης και στην έως τώρα θητεία του στο «τριφύλλι»…

«Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό. Αποκτώ πολύτιμη εμπειρία εκεί, και το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, είναι πάντα καλό, και αυτό βοηθάει όταν εντάσσεται στην εθνική ομάδα», δήλωσε αρχικά ο Πελίστρι.

Και πρόσθεσε: «Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά μου, με το να προσπαθώ να ελευθερώνομαι και επίσης να συμβάλλω στην άμυνα».

Θυμίζουμε ότι ο Ουρουγουανός άσος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο του 2024, από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ πέρυσι είχε 24 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος εποχής στην Τότεναμ: Παραιτήθηκε ο Λέβι, αλλαγή σελίδας μετά από 25 χρόνια!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη με ανατροπή για Ανόρθωση με ανεπίσημο ντεμπούτο Ηλία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Με Γαλλία ή Ισραήλ η Ελλάδα στη φάση των 16 του Ευρωμπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με αγριεμένο Ντόντσιτς λύγισε το Ισραήλ πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Σλοβενία

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Είπε «αντίο» στη μεγάλη γιορτή με ήττα από την Ιταλία η Εθνική Κύπρου

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Άμεση βελτίωση το ζητούμενο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Βαριά τιμωρία της UEFA στην ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Θα είναι απόψε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Μέσι με την Αργεντινή;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θρίαμβος για την Κύπρο στον διεθνή διαγωνισμό Formula IHU

AUTO MOTO

|

Category image

Ένταση Ρωσίας-Ουκρανίας στην Παρί Σεν Ζερμέν: «Ο Ζαμπάρνι ζήτησε να φύγει ο Σαφόνοφ για να υπογράψει»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι λεπτομέρειες για το Fan Day της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Είτε 1η είτε 4η η Εθνική Ελλάδας - Τα σενάρια μετά τη νίκη της Βοσνίας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δύο τα κλειδιά για τον επόμενο κόουτς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το παζλ του Λοΐζου: Mεταγραφή, ανανέωση ή… Conference League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη