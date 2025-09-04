Πελίστρι: «Χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, προσπαθώ να βοηθάω με όποιον τρόπο μπορώ»

Και… ολίγη από Παναθηναϊκό είχαν οι δηλώσεις του Φακούντο Πελίστρι, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για το ματς της Ουρουγουάης με το Περού, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Εκπροσωπώντας, λοιπόν, τους συμπαίκτες του ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ αναφέρθηκε πέραν της αυριανής (05/09) αναμέτρησης και στην έως τώρα θητεία του στο «τριφύλλι»…

«Είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό. Αποκτώ πολύτιμη εμπειρία εκεί, και το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Όταν ένας παίκτης αποκτά εμπειρία, είναι πάντα καλό, και αυτό βοηθάει όταν εντάσσεται στην εθνική ομάδα», δήλωσε αρχικά ο Πελίστρι.

Και πρόσθεσε: «Από την πλευρά μου, θα προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά μου: παίζοντας ως εξτρέμ, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά μου, με το να προσπαθώ να ελευθερώνομαι και επίσης να συμβάλλω στην άμυνα».

Θυμίζουμε ότι ο Ουρουγουανός άσος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Αύγουστο του 2024, από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ πέρυσι είχε 24 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

