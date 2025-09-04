Επιστρέφει ο Ντεσπόντοφ στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βουλγαρίας για το απρόοπτο που προέκυψε με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ στην προπόνηση της Τετάρτης.

Ο Βούλγαρος ποδοσφαιριστής του «δικεφάλου του βορρά» αποκόμισε ενοχλήσεις δουλεύοντας με τη φανέλα με το εθνόσημο και αποχωρεί για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Μόλις αφιχθεί ξανά στην Ελλάδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διευκρινιστεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Η εθνική ομάδα της Βουλγαρίας κοντράρεται απόψε με την Ισπανία και στις 7 του μηνός με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

sportfm.gr