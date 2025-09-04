«Δένει» Ελ Κααμπί και Τσικίνιο ο Ολυμπιακός

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ολυμπιακός σχεδιάζει νέες συμφωνίες με Ελ Κααμπί και Τσικίνιο. Ανανέωση για τον Μαροκινό φορ και επέκταση με αυξημένες αποδοχές για τον Πορτογάλο μέσο, ώστε να παραμείνουν «ερυθρόλευκοι».

Μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών και την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στα νέα συμβόλαια. Σύμφωνα με το Φως των Σπορ, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως προτεραιότητα να «δέσουν» δύο από τους πιο κομβικούς παίκτες της τελευταίας διετίας: τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Τσικίνιο.

Ο Μαροκινός επιθετικός, που έχει καθοριστική συμβολή στις επιτυχίες του συλλόγου, δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι. Το συμβόλαιό του είναι το υψηλότερο στο ρόστερ, ωστόσο στον Πειραιά θέλουν να το ανανεώσουν, καθώς αναγνωρίζουν την αξία του και την επιθυμία του ίδιου να παραμείνει σε μια ομάδα όπου νιώθει σημαντικός και η οικογένειά του ζει ιδανικά.

Διαφορετική είναι η περίπτωση του Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος μέσος έχει συμβόλαιο έως το 2027, όμως έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από τη Σαουδική Αραβία. Αν και ο ίδιος δεν δείχνει «θερμός» στο ενδεχόμενο μετακόμισης, μια μεγάλη πρόταση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Γι’ αυτό ο Ολυμπιακός σκοπεύει να του προτείνει πρόωρη επέκταση με αυξημένες αποδοχές, ώστε να απομακρύνει κάθε σενάριο αποχώρησης.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν από τους κορυφαίους του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Conference League και στο περσινό νταμπλ.

Διαβαστε ακομη