Απουσία Ουζουνίδη από την προπόνηση του Άρη

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του από τον Άρη, με όλα να δείχνουν ότι το κεφάλαιο της συνεργασίας του με τους «κίτρινους» κλείνει οριστικά.

Η εικόνα της Τετάρτης (3/9) ήταν χαρακτηριστική, καθώς ο Έλληνας τεχνικός δεν βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας, όντας ήδη σε διαδικασία λύσης του συμβολαίου του με την ΠΑΕ.

Απόντες ήταν και οι συνεργάτες του, αφού τους είχε δοθεί ειδική άδεια μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία αποχώρησης. Έτσι, η ευθύνη για την καθοδήγηση των παικτών έπεσε στον γυμναστή, Νίκο Μπαλαγιάννη, με την απουσία του Ουζουνίδη να σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη.

sportfm.gr