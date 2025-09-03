Ανανέωσε το συμβόλαιο του Αλεξίου η Ίντερ!

Νέο συμβόλαιο στην Ίντερ κέρδισε ο Χρήστος Αλεξίου.

Ο 20χρονος στόπερ μετακινήθηκε το 2021 στο Μιλάνο ως δανεικός και την επόμενη χρονιά αγοράστηκε από τον Ατρόμητο.

Έχοντας λοιπόν εξαιρετική παρουσία στην Primavera (όπου χρίστηκε αρχηγός και πανηγύρισε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν), υπέγραψε επέκταση της συνεργασίας με τους «νερατζούρι» ως το 2030.

Εξάλλου ο ίδιος παρουσιάστηκε ενθουσιασμένος γι’ αυτή την εξέλιξη στο instagram, αναφέροντας στη σχετική ανάρτηση:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα το συμβόλαιό μου με την Ίντερ και θα συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι».

