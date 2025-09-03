ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την κληρωτίδα να βγάζει Άρης - ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της έφτασε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος βγάζοντας ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, το μοναδικό που υπάρχει στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα θα έχει πέντε αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική, που θα γίνει 16-18 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ, του Παναιτωλικού με τον Άρη και του Αιγάλεω με την ΑΕΚ.

Στην δεύτερη, που θα λάβει χώρα στις 23-25 Σεπτεμβρίου, υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικού, του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και του Άρη με το Μακρό. Στην τρίτη «στροφή» (28-30 Οκτωβρίου), ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη με την τοπική ομάδα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο ενώ ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ και ο Άρης πάει στο Αιγάλεω.

Στην τέταρτη αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου) έχουμε τον μεγαλύτερο αγώνα του γύρου, το ματς του Άρη με τον ΠΑΟΚ ενώ ακόμη η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός πάει στην Σύρο και ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας με την Κηφισιά.

Τέλος στην 5η αγωνιστική, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των ομάδων που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καβάλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρκό.

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη