ΑΕΚ: Γιατί έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Λιούμπισιτς και Γιόνσον

Ο αποκλεισμός των Λιούμπισιτς και Γιόνσον από την ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αποτέλεσμα αγωνιστικής αξιολόγησης και στρατηγικής επιλογής από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Χωρίς τους Γιόνσον και Λιούμπισιτς θα πορευτεί η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τους αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Η επιλογή του Σέρβου τεχνικού δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά επιβεβαιώνει την αλλαγή φιλοσοφίας που επιχειρεί στον άξονα της ομάδας.

Ο Γιόνσον είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπολογίζεται, πλέον, από τον Νίκολιτς, καθώς δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει χαφ με οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα να χτίζουν παιχνίδι από χαμηλά, κάτι που ο Γιόνσον δεν προσφέρει. Η επιλογή του Μάρκο Γκρούγιτς στη θέση του δείχνει την πρόθεση για πιο δημιουργική λειτουργία στη μεσαία γραμμή.

Από την άλλη, ο Λιούμπισιτς δεν έπεισε τον 46χρονο τεχνικό, αφού δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, παρά τις ευκαιρίες που πήρε. Η εικόνα του στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα ήταν απογοητευτική και ο Νίκολιτς προτίμησε τον Περέιρα, έναν παίκτη με μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπειρία.

Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, είχε υπεράριθμους μη γηγενείς παίκτες και έπρεπε να περιορίσει τη λίστα στους 17. Ο Νίκολιτς επέλεξε να ενισχύσει τον άξονα με παίκτες που ταιριάζουν στο πλάνο του, αφήνοντας εκτός όχι μόνο τους Γιόνσον και Λιούμπισιτς, αλλά και τους Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμη.

Η απόφαση του προπονητή της ΑΕΚ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Η ομάδα αλλάζει προσανατολισμό, με έμφαση στη δημιουργία και την τακτική πειθαρχία. Οι επιλογές του δεν είναι απλώς τεχνικές, αλλά δείχνουν και την πρόθεση για ανανέωση και εξέλιξη.

Αναλυτικά η λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

