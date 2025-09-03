ΑΕΚ: Γιατί έμειναν εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Λιούμπισιτς και Γιόνσον

Χωρίς τους Γιόνσον και Λιούμπισιτς θα πορευτεί η ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να τους αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Η επιλογή του Σέρβου τεχνικού δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά επιβεβαιώνει την αλλαγή φιλοσοφίας που επιχειρεί στον άξονα της ομάδας.

Ο Γιόνσον είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπολογίζεται, πλέον, από τον Νίκολιτς, καθώς δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό μοντέλο που θέλει να εφαρμόσει. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει χαφ με οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα να χτίζουν παιχνίδι από χαμηλά, κάτι που ο Γιόνσον δεν προσφέρει. Η επιλογή του Μάρκο Γκρούγιτς στη θέση του δείχνει την πρόθεση για πιο δημιουργική λειτουργία στη μεσαία γραμμή.

Από την άλλη, ο Λιούμπισιτς δεν έπεισε τον 46χρονο τεχνικό, αφού δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, παρά τις ευκαιρίες που πήρε. Η εικόνα του στα προκριματικά και στο πρωτάθλημα ήταν απογοητευτική και ο Νίκολιτς προτίμησε τον Περέιρα, έναν παίκτη με μεγαλύτερη σταθερότητα και εμπειρία.

Η ΑΕΚ, θυμίζουμε, είχε υπεράριθμους μη γηγενείς παίκτες και έπρεπε να περιορίσει τη λίστα στους 17. Ο Νίκολιτς επέλεξε να ενισχύσει τον άξονα με παίκτες που ταιριάζουν στο πλάνο του, αφήνοντας εκτός όχι μόνο τους Γιόνσον και Λιούμπισιτς, αλλά και τους Οντουμπάτζο, Μαρσιάλ και Καλοσκάμη.

Η απόφαση του προπονητή της ΑΕΚ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: Η ομάδα αλλάζει προσανατολισμό, με έμφαση στη δημιουργία και την τακτική πειθαρχία. Οι επιλογές του δεν είναι απλώς τεχνικές, αλλά δείχνουν και την πρόθεση για ανανέωση και εξέλιξη.

Αναλυτικά η λίστα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

