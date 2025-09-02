Η Άρσεναλ παίρνει μέτρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει για 7η φορά ως φιλοξενούμενος στο Emirates τα τελευταία 16 χρόνια, αντιμετωπίζοντας την Άρσεναλ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι κανονιέρηδες, μέσω ανακοίνωσής τους, έκαναν γνωστό πως θα πάρουν μέτρα για να μην αγοράσουν οι φίλοι των Πειραιωτών εισιτήρια στις θύρες των γηπεδούχων.

Συγκεκριμένα, εισιτήρια για τον αγώνα θα μπορούν να αγοράσουν όσοι είχαν κάνει τη σχετική συνδρομή στην Άρσεναλ μέχρι την Τετάρτη 27 Αυγούστου, μια ημέρα δηλαδή πριν την κλήρωση της League Phase.

Η ανακοίνωση της Άρσεναλ:

«Για να διασφαλιστεί ότι τα εισιτήρια του γηπεδούχου τμήματος θα αγοραστούν από γνήσιους οπαδούς της Άρσεναλ, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό ισχύει εμπάργκο αγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι οι οπαδοί που αγοράζουν συνδρομή στην Άρσεναλ μετά την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, δεν θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι.

Όποιος αποκτήσει εισιτήριο για αυτόν τον αγώνα με συνδρομή που αγοράστηκε μετά την ημερομηνία του εμπάργκο, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, θα ακυρωθεί το εισιτήριό του».

sport24.gr