Πήρε επίσημη μορφή ο «γάμος» του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα

Πήρε επίσημη μορφή ο «γάμος» του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα

Ακόμα ένα μεταγραφικό «χτύπημα» της τελευταίας στιγμής πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν και τυπικά το deal με τον Βισέντε Ταμπόρδα, ανακοινώνοντας την απόκτησή του και την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου συνεργασίας. Ο Αργεντινός χαφ θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο «20».

Η ανακοίνωση: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντίνος επιτελικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2001 στη Γκουαλεγκουάι της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της περιοχής του, στη Σέντρο Μπακάριο Γκουαλεγκουάι, ώσπου το ταλέντο του ανιχνεύτηκε από την κορυφαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Μπόκα Τζούνιορς. Προτού κλείσει τα 10, ο Ταμπόρδα μάθαινε τα βασικά του ποδοσφαίρου στην ομάδα της καρδιάς του.

Προτού καν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, στα 20 του, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα! Ένα χρόνο αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην Πλατένσε, στην οποία σταδιακά ανέδειξε τις ικανότητές του, έγινε βασικός και «ανάγκασε» την Μπόκα να τον πάρει πίσω ένα χρόνο μετά. Η αντίστροφη διαδρομή έγινε ξανά το καλοκαίρι του 2024 και τον οδήγησε πίσω στην Πλατένσε, με την οποία κατάφερε εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίσει τον τίτλο της Απερτούρα στην Αργεντινή!

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 20.

Καλωσορίζουμε τον Βισέντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

Ελλαδα

