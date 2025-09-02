Επιστροφή στην Ελλάδα για Χιμένεθ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και του Μπάμπη Χριστόγλου, ο Άρης έκλεισε τον Μανόλο Χιμένεθ!

Μανόλο Χιμένεθ, η επιστροφή!

Όπως αποκάλυψε ο Μπάμπης Χριστόγλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ο Άρης βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον 61χρονο τεχνικό! Ο Ισπανός κόουτς επιστρέφει στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, αλλά αυτήν τη φορά… αλλάζει σελίδα: Για πρώτη φορά δεν θα καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ, αλλά σε εκείνον των «κίτρινων» της Θεσσαλονίκης!

Η επιστροφή του Χιμένεθ έρχεται ως άμεση αντίδραση στη νέα απογοητευτική εμφάνιση του Άρη, που γνώρισε εντός έδρας ήττα με 0-2 από τον Παναιτωλικό. Η ήττα αυτή αποτέλεσε το τελευταίο «καμπανάκι» για τον Μαρίνο Ουζουνίδη, ο οποίος αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έπειτα και από τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Αράζ.

Η διοίκηση του Άρη, με τον Θόδωρο Καρυπίδη να έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις, αποφάσισε την αλλαγή σελίδας, με τον Ρούμπεν Ρέγες να αναλαμβάνει την αναζήτηση του νέου προπονητή. Η επιλογή του Χιμένεθ δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση για επιστροφή σε δοκιμασμένες λύσεις, με εμπειρία και γνώση της ελληνικής πραγματικότητας.

Η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την προσαρμογή του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος καλείται να ανασυντάξει την ομάδα.

Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως ο Ισπανός τεχνικός θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Ωστόσο, οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται εντός των επόμενων ωρών, με τις ανακοινώσεις να κλειδώνουν το νέο κεφάλαιο στην τεχνική ηγεσία των «κίτρινων».

