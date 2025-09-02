Οπαδοί του Άρη σκαρφάλωσαν στα κάγκελα για να κεράσουν μπύρες τους οπαδούς του Παναιτωλικού
Μια σπάνια για τα ελληνικά δεδομένα στιγμή εκτυλίχθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς φίλοι του Άρη χειροκρότησαν και κέρασαν μπύρες τους οπαδούς του Παναιτωλικού που ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη.
Μια εικόνα που σπάνια συναντάμε στα ελληνικά γήπεδα εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο ματς του Άρη με τον Παναιτωλικό για τη 2η αγωνιστική της Super League.
Με δυο γκολ σε ισάριθμες αντεπιθέσεις στο β' ημίχρονο, τα «καναρίνια» έφυγαν με τρίποντο από τη Θεσσαλονίκη, καθώς επικράτησαν 2-0 του Άρη. Παρόλα αυτά, μετά το τελευταίοι σφύριγμα, οι οπαδοί των γηπεδούχων έδειξαν το διαφορετικό τους πρόσωπο.
Παρά την απογοήτευσή τους, σκαρφάλωσαν στα κάγκελα για να χαιρετήσουν και να κεράσουν μπύρες τους φίλους του Παναιτωλικού που ταξίδεψαν ως τη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την ομάδα τους.
